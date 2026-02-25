Vinicius habla en el campo

Tenía ganas Vinicius de celebrar, acercarse al banderín y perrearlo, aunque alguno diga que es obsceno. Y lo pudo hacer tras una definición de crack. De esas que ha ido perfeccionando con el paso de los años. Valverde le vio desmarcado, le metió un gran balón al hueco y, tras echar a correr, no falló. Un toque preciso al palo largo del portero que terminó dando ventaja a los madridistas en el Santiago Bernabéu.

Vinicius tenía ganas de celebrar y reír tras lo sucedido hace una semana en Da Luz, donde, presuntamente, fue víctima de un insulto racista por parte de Prestianni, que no estuvo en el Bernabéu al estar sancionado. El brasileño estuvo muy motivado, en comunión con su afición, y puso la guinda a su partido marcando un gol importante en su quinto partido consecutivo.

Debe mejorar

Regular el Real Madrid. Está en octavos, sí; ganó al Benfica, también; pero la imagen ofrecida contra los lusos solo certifica que, jugando así, este equipo está a años luz de ganar la Champions en cuanto se le cruce un primer espada. Y es que al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no le da el fútbol para mucho más en estos momentos. O mejoran mucho o será muy complicado que el Bernabéu sueñe con la Decimosexta.

Milagros Courtois

Courtois sostuvo al Real Madrid en la primera mitad. El belga hizo una gran parada a Asencio, fuego amigo, que terminó en gol tras aprovechar el rechace Rafa Silva. Después, volvió a estar providencial metiendo una gran mano abajo para evitar el segundo gol del Benfica justo antes del descanso.

Vinicius comenzó jugando fuera

Comenzó el partido y el Santiago Bernabéu, como es habitual, estaba frío. Diferente fue la afición del Benfica, que no dudó en dedicar una sonora pitada al brasileño, que durante unos minutos parecía que estaba jugando fuera de casa. Luego, la temperatura comenzó a subir y las aguas volvieron a su cauce.

Mourinho en estado puro

Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió en el terreno de juego, pero sí forma parte de una eliminatoria que ya es historia. José Mourinho vio el partido desde el autobús del Benfica en el parking del estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid le habilitó la cabina número seis de la tribuna de prensa, dejando a nuestros compañeros de Onda Madrid sin ella, para que presenciara el partido igual que hizo Flick en el Clásico de Liga. Pero el de Setúbal tenía otros planes.

Sí se presentó en el estadio Santiago Bernabéu junto al resto de la plantilla, pero no se bajó del autobús. Por lo tanto, la cabina que había preparado el Real Madrid, en la que había cátering y agua, se quedó apagada y vacía, ya que nadie la ocupó. Cosas de Mou.

Las notas del Real Madrid