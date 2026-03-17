RAC1 se hundió con todo su equipo en la Champions League. La emisora culé de referencia se esperanzó con una remontada del City que fue rápidamente abortada por Vinicius y el VAR. Cuando vieron que el videoarbitraje iba a decretar penalti y expulsión de Bernardo Silva espetaron si «pedían ya las pizzas». Posteriormente sufrieron mucho más con el gol postrero de Vinicius después de haber dicho que el brasileño estaba haciendo el ridículo.
RAC1 se hunde con Guardiola en su narración más complicada: «¿Pedimos las pizzas ya?»
RAC1 vive una noche aciaga en el Etihad por culpa de Vinicius
Crónica: Vinicius vale unos cuartos
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