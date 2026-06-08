El guiño de Florentino Pérez al Papa León XIV en su discurso tras ganar las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez dejó muchos mensajes que no pasaron desapercibidos en todo el mundo. Tras ganar las elecciones del Real Madrid contra Enrique Riquelme con un 65% de los votos de los socios que votaron, el presidente se acordó del Papa León XIV en su discurso y le prometió un regalo como muestra de agradecimiento tras haber confesado su admiración por el club blanco horas antes del cierre de urnas.

«El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid». Así de demoledor, Robert Francis Prevost, nombre que posteriormente se cambió a León como nombre papal después de ascender al cargo eclesiástico. A raíz de ello, Florentino Pérez se guardó las ganas de anunciar el guiño que le haría si era reelegido como presidente: !Quiero dar la bienvenida al Papa León XIV, que en el avión le ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Eso para nosotros es un orgullo y un honor. Bienvenido a Madrid», señaló el pasado sábado en su acto de cierre de campaña.

Como era de esperar, Florentino Pérez se acordó de él en su discurso como vencedor de las elecciones: «Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento que une a millones de personas. Entre ellos al Papa, que este lunes le voy a entregar yo una camiseta cuando le vea con su nombre y el número 1», dijo entre aplausos de los asistentes.

Este lunes, el estadio Santiago Bernabéu volverá a acoger un gran acto papal 44 años después de la visita histórica de Juan Pablo II. Un multitudinario encuentro para revivir la imborrable cita de 1982 durante el primer viaje apostólico del pontífice a España. Habrá un encuentro entre Florentino Pérez y el Papa León XIV para la entrega de la camiseta como símbolo de unión que une a la máxima representación del Real Madrid y de la Iglesia.