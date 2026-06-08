Papa León XIV en Madrid, en directo: agenda, horarios, su reunión con Pedro Sánchez, discurso en el Congreso y última hora de su visita hoy
Sigue en directo las noticias sobre la visita del Papa León XIV en Madrid hoy, lunes 8 de junio
El Papa en el Bernabéu: de Juan Pablo II a León XIV
El Papa León XIV afronta este lunes, 8 de junio, su jornada más intensa y de mayor carga institucional en su visita a Madrid. El martes viajará a Barcelona donde permanecerá hasta el jueves 11, y terminará su visita a España en la tercera ciudad de su recorrido, Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ha activado la fase más avanzada del operativo preparado con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid. Las autoridades lo califican como el mayor dispositivo de seguridad diseñado hasta la fecha para un evento de estas características en España.
Para garantizar la protección del Pontífice y de los cientos de miles de asistentes previstos, la Policía Nacional y la Guardia Civil han movilizado cerca de 15.000 efectivos, que están trabajando de forma coordinada durante toda la visita.
¿Cuál es la agenda del Papa León XIV en Madrid hoy, lunes 8 de junio?
Según la agenda oficial del Papa León XIV, a las 09:30 horas comenzará el día con una audiencia privada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. A las 10:30 horas, el Pontífice se trasladará al Congreso de los Diputados para pronunciar un discurso. La mañana concluirá a las 11:30 horas en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde mantendrá un encuentro con los obispos.
Por la tarde, a las 18:00 horas, el Santo Padre acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y rendir homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.
Para culminar la jornada frenética, a las 19:00 horas tendrá lugar el evento más multitudinario del día: un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, donde se espera que León XIV dirija un nuevo mensaje a decenas de miles de fieles antes de retirarse a descansar y preparar su posterior viaje a Barcelona.
Sigue en OKDIARIO la última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid y todas las novedades en directo.
Francina Armengol y Pedro Rollán recibirán al Papa en el Congreso
A su llegada al Congreso de los Diputados, León XIV será recibido por los presidentes de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, y del Senado, el popular Pedro Rollán. Tras los saludos de rigor, los tres se dirigirán al Patio de Floridablanca, donde les estarán esperando los representantes de los otros dos poderes del Estado: el presidente del Ejecutivo y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
León XIV se convertirá en el primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso
León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que pronuncia un discurso ante diputados y senadores en el Palacio del Congreso, y lo hará no como Sumo Pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano, en el marco de su visita oficial a España. Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10:30 horas tras reunirse con Pedro Sánchez en la Nunciatura Apostólica.
El Papa recibe a Sánchez en la sede de la Nunciatura Apostólica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá hoy un encuentro con el Papa antes de su visita al Congreso, donde León XIV pronunciará un discurso ante los diputados y senadores. El Pontífice recibirá a Sánchez, que acudirá acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la sede de la Nunciatura Apostólica. De acuerdo a la agenda oficial, esta reunión está prevista para las 09:30 horas. Posteriormente, León XIV se desplazará en papamóvil hasta el Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales.
Comienza la jornada más intensa del Papa León XIV en Madrid
Arranca el lunes 8 de junio, la jornada más intensa para el Papa León XIV de su último día en Madrid antes de partir a Barcelona. Hoy el Pontífice se reunirá a las 9:30 horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente se trasladará al Congreso de los Diputados para pronunciar un discurso. A las 18:00 horas, acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y concluirá la jornada con un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.
Expertos en Teología e Historia creen que León XIV no evitará temas «incómodos» en el Congreso
Expertos en Teología e Historia creen que el Papa León XIV no evitará temas «incómodos» durante su discurso ante el Congreso de los Diputados y prevén que «alce la voz» por los «empobrecidos» y defienda la dignidad de todas las personas y la acogida de las personas migrantes. Así, el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas Sebastián Mora cree que el mensaje va a ser «incómodo» porque hará «una llamada al compromiso profundo con la democracia, con la dignidad de todas las personas y una llamada también a los católicos a comprometerse en la vida política».