Christian Gálvez y Patricia Pardo, la voz del Papa León XIV en el Bernabéu: «No se trata de brillar, sino de acompañar»

Hay llamadas que cambian el pulso de un día y que, incluso antes de colgar, ya sabes que quedarán grabadas para siempre. Eso fue lo que les ocurrió a Christian Gálvez y Patricia Pardo cuando recibieron la propuesta de presentar uno de los actos más simbólicos del año: el encuentro que el Papa León XIV protagoniza este 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu.

La noticia les llegó lejos de casa, durante un viaje a Venecia, pero la distancia no restó emoción al momento. «Lo recibimos como un honor enorme, pero también como una gran responsabilidad», confiesan. Desde el primer instante entendieron que su papel no sería ocupar el centro de la escena, sino acompañar una jornada llamada a reunir fe, emoción y un profundo sentido de comunidad.

Christian Gálvez y Patricia Pardo: el ejemplo de que Dios cumple promesas

COOL: ¿Cómo recibisteis la propuesta de presentar un evento tan histórico como la visita del Papa al Santiago Bernabéu?

CHRISTIAN GÁLVEZ Y PATRICIA PARDO: Con muchísima emoción y también con mucho respeto. No todos los días te llaman para formar parte de un momento así, con el Papa, en el Santiago Bernabéu y ante miles de personas. Lo recibimos estando en Venecia como un honor enorme, pero también como una gran responsabilidad. Desde el primer momento tuvimos claro que nuestro papel era acompañar, estar al servicio del acto y hacerlo con la máxima sobriedad y cariño.

P.: ¿Sentís una responsabilidad especial al poner voz a un acto que reunirá a miles de personas en un estadio tan simbólico?

R.: Sí, por supuesto. Sentimos una responsabilidad enorme, pero también la responsabilidad forma parte del todo, y todo es muy bonito. El Bernabéu es un lugar muy simbólico desde San Juan Pablo II en 1982, y sabemos que para muchas personas, incluidos nosotros, este encuentro va a ser muy emocionante. Nuestro papel es poner voz acompañando el momento, ayudar a que todo fluya y hacerlo con respeto, sobriedad y mucho cariño.

P.: Christian, Patricia… ¿Qué creéis que tiene este evento para conectar también con gente joven y no solo con el público más religioso?

R.: Este evento conecta con los jóvenes porque habla de algo que va más allá de lo estrictamente religioso: habla de encuentro, de esperanza, de pertenencia y de sentido. Y eso lo busca todo el mundo, incluidos los jóvenes. Vivimos en una época con mucho ruido, mucha prisa y mucha exposición, y quizá por eso hay una necesidad muy grande de escuchar mensajes que te devuelvan a lo esencial. El Papa tiene esa capacidad: hablar de fe, sí, pero también de humanidad, de solidaridad y de futuro.

P.: El Bernabéu está acostumbrado a grandes espectáculos deportivos y musicales, ¿qué creéis que tendrá de diferente esta cita del 8 de junio?

R.: El Bernabéu ha vivido noches históricas, pero esta cita tendrá algo distinto: no se trata solo de espectáculo, se trata de un encuentro. Será una imagen muy poderosa: miles de personas reunidas no para competir ni para aplaudir a un artista, sino para compartir un mensaje de fe, esperanza y unidad. Eso lo hará profundamente especial. Será una emoción más serena, más íntima, pero también muy grande, en comunidad.

P.: ¿Cómo os estáis preparando para una noche de estas características, tan distinta a otros formatos televisivos?

R.: Nos estamos preparando con mucho rigor, pero también con mucha calma. Un acto así exige conocer muy bien el guion, los tiempos, el tono y el sentido de cada momento. Pero, sobre todo, exige entender que no estamos en un formato televisivo al uso. Aquí lo importante no es lucirse, sino acompañar a quienes estarán sobre el escenario. Queremos estar presentes con sobriedad, con emoción y con muchísimo respeto por lo que va a vivir la gente esa tarde.

P.: Patricia, ¿qué es lo que más te emociona personalmente de participar en este encuentro con el Papa?

R.: Lo que más me emociona es poder vivirlo desde la fe y también desde la familia. Para mí no es solo un acto multitudinario; es un encuentro con un significado muy profundo para muchísimas personas. Me emociona pensar en toda la gente que va a estar allí, en lo que representa el Papa y en poder acompañar ese momento junto a Christian. Lo vivo con gratitud, con respeto y con mucha ilusión.

P.: Christian, tú siempre has mostrado interés por la espiritualidad y la historia, ¿qué significado tiene para ti formar parte de este acto?

R.: Para mí tiene un significado muy profundo. La espiritualidad y la historia siempre me han interesado porque nos ayudan a entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos caminar. Pero este acto va más allá de lo intelectual o de lo histórico. Lo vivo desde la fe, desde la emoción y desde la gratitud. Formar parte de una cita así, con el Papa y junto a Patricia, la mujer de mi vida, es uno de esos regalos que uno recibe con humildad y que sabe que va a recordar siempre.

P.: ¿Creéis que este evento puede convertirse en uno de los momentos televisivos y sociales del año en España?

R.: Tiene todos los ingredientes para serlo: el Papa, el Bernabéu, miles de personas reunidas y un mensaje que va mucho más allá de lo religioso. Pero, más que pensar en si será un gran momento televisivo, creo que lo importante es que sea un gran momento humano. Si la gente lo vive con emoción y se lleva algo dentro, entonces habrá sido verdaderamente especial.

P.: Más allá de la fe, ¿qué mensaje pensáis que intentará transmitir el Papa durante su visita al Bernabéu?

R.: Creemos que el Papa intentará transmitir un mensaje profundamente humano: la necesidad de encontrarnos, de escucharnos y de no vivir de espaldas al sufrimiento de los demás. Más allá de la fe, hay palabras que nos interpelan a todos: esperanza, unidad, solidaridad, paz, familia, jóvenes, futuro. Y creemos que ese será el gran valor del encuentro: recordar que, incluso en una sociedad muy dividida y con mucho ruido, todavía hay espacios para mirar juntos en la misma dirección.

P.: Después de tantos años frente a las cámaras, ¿qué creéis que puede aportar vuestra complicidad y vuestra experiencia a un evento de esta magnitud?

R.: Creemos que podemos aportar serenidad, oficio y mucha complicidad. Después de tantos años delante de las cámaras, se aprende que hay momentos en los que lo más importante no es brillar, sino sostener el tono adecuado. Somos pareja, somos mamá y papá, nos conocemos muy bien, nos entendemos con una mirada y eso ayuda mucho en un acto de esta magnitud. Queremos aportar cercanía, respeto y naturalidad, pero siempre teniendo claro que el centro no somos nosotros, sino el Papa, el mensaje y las miles de personas que van a vivir ese momento.