Todo lo que tienes que saber si vas a ir a ver a León XIV: código QR, parasoles y prohibido ir con baterías portátiles

Este fin de semana, Madrid vivirá uno de sus días más especiales de los últimos años con la visita del Papa León XIV. Estará en la capital de España desde el 6 de junio (aterrizará por la mañana en Barajas) hasta el martes 9 de junio cuando se desplace a Barcelona. Se trata de la primera visita del máximo representante de la Iglesia desde Benedicto XVI en 2011. Es por ello que las autoridades han mandado todo lo que una persona necesita saber para disfrutar de su visita.

Para asistir a todos los eventos, se tiene que presentar la invitación personal y el documento de identidad. Además, para los actos de la vigilia del sábado y la misa del domingo, el QR va acompañado de indicaciones sobre como llegar a cada sector. También existen varias recomendaciones como llevar agua (en botellas de plástico), ropa y calzado cómodos, gorra o pañuelo, protector solar y comida.

En ambos actos también se puede meter mochilas medianas, sillas portátiles, paraguas o parasoles plegables y pancartas o banderas flexibles. Para las zonas de personas con movilidad reducida, el Canal de Isabel II habilitará agua. Eso sí, no se permite a ninguno de los eventos botellas metálicas o de cristal, bebidas alcohólicas, objetos punzantes, bengalas o petardos, palos de más de un metro y baterías portátiles (cada acto tiene restricciones adicionales a esta).

En cuanto al transporte, se recomienda el transporte público y hay que calcular muy bien los traslados (aproximadamente el doble de que se considere necesario), aunque se reforzará las frecuencias de trenes, metros y autobuses.

Eventos de la visita del Papa León XIV

Para la vigilia del sábado, no estará operativa la estación del Santiago Bernabéu ni las salidas de Nuevos Ministerios próximas a la plaza de Lima. Todas las líneas de EMT que pasen por esa zona se verán afectadas aunque para el regreso por la noche, las líneas de metro operarán hasta las 2:30 horas de la madrugada. Habrá baños y puntos de distribución de agua en cada sector y puntos de atención sanitaria.

Por su parte, para la misa del domingo, los sectores se abrirán sobre las 7:00 horas. Se puede llegar con las líneas de cercanías C1 (Chamartín), C2, C7, C8 y C10 (Nuevos Ministerios, Recoletos, Atocha). En este caso, para la comunión, los celiacos y aquellos que no hayan podido recibirla lo podrán hacer hasta las 14:00 en las parroquias San José, San Jerónimo el Real, San Manuel y San Benito, Santa Bárbara, Santo Cristo de la Salud, Jesús de Medinaceli y Concepción de Nuestra Señora.

Para el evento en el Movistar Arena, no se permite el acceso sillas plegables, paraguas grandes ni pancartas grandes o banderas con asta rígida. Ya el lunes para el evento en el Bernabéu, las puertas se abrirán a las 15:00 horas y cerrará a las 17:00. El evento terminará a las 20:00 pero se saldrá sobre 20:45 y no habrá metro entre Cuzco y Nuevos Ministerios.

No se permiten carritos de bebé, sillas plegables, sombrillas o paraguas grandes, pancartas/banderas con asta rígida, al igual que en el encuentro de voluntarios con el Papa en IFEMA antes de que parta a Barcelona. En ese evento, las puertas abrirán a las 7:30 horas y cerrarán a las 9:30 h. Durará hasta las 11 horas pero no se podrá salir hasta que el Papa León XIV lo haya hecho.