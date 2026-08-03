San Valentín: quién fue realmente y cuál es el origen del Día de los Enamorados

Cada catorce de febrero las calles se saturan de escaparates rojos, corazones de cartón piedra y mensajes edulcorados que celebran el romance universal. La maquinaria comercial contemporánea ha conseguido que el origen de esta fecha parezca un invento moderno diseñado por grandes almacenes. Rascando un poco en los anales de la hagiografía y la historia romana descubrimos un trasfondo completamente diferente, áspero y profundamente humano, muy alejado de la actual postal publicitaria. Tras la máscara del santo de los enamorados se esconde un personaje histórico rodeado de sombras, ejecuciones imperiales y un sincretismo cultural fascinante que merece la pena desentrañar sin filtros almibarados.

El origen señala a varias personas en un principio

Las fuentes documentales sobre el personaje son esquivas y contradictorias. Los registros eclesiásticos antiguos mencionan al menos a tres mártires distintos bajo el nombre de Valentín que compartían festividad el mismo día. Uno de ellos fue un obispo de Terni, célebre por sus milagros de curación, mientras que otro operaba en las catacumbas del norte de África.

La figura que ha trascendido con más fuerza en la memoria colectiva es, sin duda, la del médico reconvertido en sacerdote romano que vivió durante el siglo tercero bajo el mandato del emperador Claudio segundo, un gobernante inmerso en campañas militares constantes que sufría serios problemas para reclutar soldados.

El relato tradicional sitúa a este sacerdote desafiando directamente un decreto imperial que prohibía casarse a los jóvenes. Claudio consideraba que los muchachos solteros rendían mucho mejor en el campo de batalla al no tener ataduras familiares ni sentimentales que los retuvieran en casa. Frente a esta directiva militarista, el clérigo optó por celebrar matrimonios en secreto, bendiciendo uniones clandestinas a espaldas de la guardia pretoriana. Aquel acto de desobediencia civil le costó caro. Fue descubierto, arrestado y conducido ante los magistrados para ser interrogado antes de sufrir una ejecución sumaria que incluyó palos y una decapitación posterior en la Vía Flaminia.

¿Cuál es la explicación del romanticismo en San Valentín?

Encontrar los puntos de conexión entre aquel trágico final y el romanticismo actual exige mirar hacia la Roma pagana y sus festivales de fertilidad. Febrero albergaba las Lupercalia, ritos ancestrales donde la purificación de la ciudad se mezclaba con carreras desenfrenadas y sorteos de parejas por lotería.

Cuando el cristianismo se consolidó como religión oficial del Imperio, la Iglesia intentó erradicar estas prácticas consideradas licenciosas bautizándolas de nuevo con un barniz piadoso. Sustituir los antiguos festivales lupercales por una festividad litúrgica dedicada al mártir romano fue un movimiento estratégico brillante que demostró la capacidad de adaptación cultural del clero temprano.

Otras figuras religiosas

Esa habilidad para entrelazar la devoción popular con las necesidades espirituales cotidianas encuentra paralelismos claros en otras figuras muy queridas del santoral, como el fervor con el que se encomiendan los fieles creyentes al querido San José cuando buscan estabilidad familiar y laboral.

También está la devoción tradicional que muchos devotos canalizan recitando un fervoroso Ave María en busca de consuelo íntimo. Del mismo modo, la necesidad humana de encontrar amparo frente a las incertidumbres del destino impulsó la figura de San Antonio de Padua como intercesor clásico para recuperar objetos perdidos y, por extensión popular, avatares del corazón.

Y todos estos personajes y oraciones han ido cumpliendo una función social parecida a la que siglos antes desempeñaban otras advocaciones protectoras invocadas mediante alguna ferviente oración de protección, destinada a capear los temporales de la vida.

La llegada de la Edad Media

La transformación definitiva del santo en icono del amor cortés no ocurrió durante la antigüedad tardía, sino muchos siglos después en la Europa medieval. Poetas provenzales y figuras de la talla de Geoffrey Chaucer comenzaron a vincular el catorce de febrero con el momento en que las aves empezaban a emparejarse tras el invierno. En aquella época dorada de la caballería y los cantos de amor idealizado, el santo romano se convirtió en el patrono oficioso de los esponsales sin que la Iglesia hubiera emitido un decreto oficial al respecto.

Las primeras cartas de amor escritas de puño y letra datan precisamente de esos siglos bajomedievales, consolidando una costumbre que los emigrantes británicos y europeos trasladarían posteriormente al continente americano.

A modo de conclusión

Mirando las cosas con perspectiva, resulta curioso comprobar cómo un martirio cruento por desobediencia civil acabó mutando en la excusa perfecta para regalar flores y chocolates. La historia demuestra que los mitos culturales se construyen mediante capas sucesivas donde la fe, la política y la necesidad humana de celebrar la vida se dan la mano de formas imprevisibles.

El hecho de conocer la verdadera trastienda de esta fecha no le resta encanto a la celebración; al contrario, le devuelve su densidad histórica y nos recuerda que detrás de cada tradición comercial siempre hubo hombres y mujeres dispuestos a jugárselo todo por defender aquello en lo que creían.