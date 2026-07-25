Quién fue Santiago Apóstol, por qué es el patrón de España, cuáles fueron sus milagros y sus mejores reflexiones

Hoy sábado 25 de julio se celebra el Día de Santiago Apóstol, una figura que lleva siglos formando parte de la historia, la tradición y también de la identidad cultural española ya que no estamos hablando tan sólo de una figura religiosa, dado que no podemos olvidar que es además el patrón de España, pero ¿por qué motivo?.

Siendo uno de los discípulos de Jesús, Santiago Apóstol o Santiago El Mayor es una figura clave para la ciudad de Santiago de Compostela, pero también para el resto del país al ser nuestro patrón, pero sorprende a muchos que el festivo sea sólo en Galicia y País Vasco, mientras que en el resto del país la jornada es la de un sábado más. Por otro lado, pocos saben de los milagros que hizo el apóstol o algunas de sus reflexiones, y todo ello lo repasamos a continuación.

Quién fue Santiago Apóstol

Santiago el Mayor fue uno de los 12 doce apóstoles y formaba parte del grupo más cercano a Jesús. Era hijo de Zebedeo y hermano de Juan, y antes de todo eso se dedicaba a la pesca en el mar de Galilea. Dejó ese trabajo cuando decidió seguir a Jesús, algo que también hizo su hermano, y a partir de ahí su vida cambió por completo.

Dentro del grupo no pasaba desapercibido. Los textos lo sitúan en momentos clave, como la Transfiguración o la oración en Getsemaní. También se le describe con un carácter fuerte, algo impulsivo, lo que explica el apodo de «hijo del trueno» que aparece en la tradición cristiana. Tras la muerte de Jesús, su papel cambió por completo ya que pasó de discípulo a predicador en un contexto complicado, con persecuciones abiertas contra los cristianos. Su final llegó cuando fue ejecutado en Jerusalén, en torno al año 44 d.C., por orden de Herodes Agripa. Es considerado el primer apóstol mártir, y ese detalle ha marcado mucho la forma en la que se ha interpretado su figura.

Por qué es el patrón de España

Santiago Apóstol es el patrón de España y no existe un sólo motivo para ello. Por un lado está la tradición que sitúa a Santiago predicando en Hispania, algo que no está demostrado del todo, pero que sí ha tenido mucho peso a nivel religioso durante siglos. Pero el giro importante llega más tarde, en el siglo IX, cuando se dice que se encuentra su tumba en Galicia. A partir de ahí, todo cambia si bien el lugar empieza a atraer peregrinos y, poco a poco, se va formando lo que hoy conocemos como el Camino de Santiago, uno de los grandes centros de peregrinación de Europa.

Luego está el contexto histórico. En plena Edad Media, su figura se utiliza también como símbolo en la Reconquista. Es ahí donde aparece la imagen de Santiago a caballo, asociada a la idea de protección en batalla. Esa mezcla entre fe y momento político fue clave para que su nombre ganara todavía más fuerza, hasta que en el siglo XVII quedó reconocido oficialmente como patrón de España.

Milagros y leyendas que rodean su figura

Cuando se piensa en Santiago Apóstol se piensa en el Camino, sus restos y la catedral de Santiago de Compostela, pero hablar de él es hacerlo también en el terreno de las leyendas. Uno de los relatos más conocidos es el de la Virgen del Pilar, que según la tradición se le apareció en Zaragoza en un momento complicado para animarle a seguir con su misión. Es una historia muy arraigada, aunque no tenga base histórica comprobada.

También se repite mucho el episodio del traslado de su cuerpo. La leyenda cuenta que, tras su muerte, sus discípulos llevaron sus restos por mar en una barca sin timón ni vela hasta Galicia. Es un relato clave porque explica el origen de su vínculo con Compostela, aunque, como ocurre en estos casos, forma parte más de la tradición que de la historia documentada. Y luego está la imagen más conocida: Santiago Matamoros. La historia dice que apareció en batalla, montado en un caballo blanco, ayudando a las tropas cristianas. No hay pruebas de que ocurriera así, pero durante siglos fue un símbolo muy potente y ayudó a reforzar su papel dentro de la historia de España.

Sus reflexiones más conocidas

Más allá de todo lo que se ha construido alrededor de su figura, hay un mensaje que se repite cuando se habla de Santiago: la importancia de actuar, no solo de creer. En los textos que se le atribuyen, especialmente en la Carta de Santiago, esa idea aparece constantemente.

«La fe, por sí sola, no tiene sentido si no se demuestra con hechos»

«Las palabras, aunque parezcan pequeñas, pueden causar mucho daño»

«La misericordia está por encima del juicio»

«Acumular riqueza no sirve de nada si se pierde el sentido de lo importante»

«La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental»

Más de dos mil años después, Santiago sigue estando presente. No sólo en lo religioso, también en lo cultural y en lo social. El Camino de Santiago es probablemente el mejor ejemplo con miles de personas lo recorren cada año por motivos muy distintos y además, tenemos este día 25 de julio para celebrar su figura, siendo festivo en Galicia y también, el País Vasco.