Jesucristo, según el Evangelio de Lucas: «Dad, y se os dará: una medida buena, apretada, remecida y rebosante se os pondrá en el regazo»

Hay frases que atraviesan los siglos con total aplicación práctica, imágenes tan visuales que casi se pueden tocar con las yemas de los dedos. Cuando en el pasaje lucano se describe el acto de dar utilizando los verbos de un mercader antiguo, apretar, remecer, buscar que rebose, el texto deja de ser una mera formulación moral para convertirse en una imagen instantánea de la vida cotidiana en los mercados de Galilea. No estamos ante una consigna fría de contabilidad espiritual, sino ante una descripción casi táctil de cómo entiende el texto sagrado el flujo de la generosidad humana y su correspondencia.

«Dad, y se os dará: una medida buena, apretada, remecida y rebosante se os pondrá en el regazo.» — Lucas 6:38

La comprensión del mensaje

Para comprender el alcance de esta metáfora, conviene detenerse en el gesto del buhonero o el vendedor de grano en la plaza pública. En aquel tiempo, el grano no se medía con la precisión digital de hoy, sino vertiéndolo en un recipiente de madera. Si el mercader era tramposo, dejaba el cereal suelto, lleno de cámaras de aire que achicaban el volumen real. Si era honrado, o si quería propiciar la confianza, hacía algo más: empujaba el grano hacia abajo, lo apretaba con las manos para que cupiera más, sacudía el cesto con fuerza para que las semillas se asentaran en cada recoveco, y seguía echando producto hasta que la cúspide se derrumbaba por los costados, cayendo generosamente hacia afuera.

Esa escena doméstica y comercial ilumina por completo la propuesta del texto. La reciprocidad que plantea el pasaje no opera bajo la lógica mezquina del intercambio comercial moderno, donde cada moneda se cuenta con frialdad y recelo. Lo que se dibuja aquí es una sobreabundancia que desborda cualquier cálculo prudente. Quien entrega algo de sí, ya sea tiempo, atención, recursos o perdón, rara vez lo hace pensando en el rédito matemático, pero el trasfondo del mensaje sugiere que la disposición interior de apertura genera una dinámica vital completamente distinta a la escasez.

Lo que sacamos de la observación

Observar las relaciones humanas cotidianas permite comprobar que el egoísmo actúa como un desecante. Quien acumula por miedo a perder se va quedando, inevitablemente, en un aislamiento estéril donde cada gramo de afecto se pesa con una balanza invisible y pesada. En cambio, las personas que transitan la existencia con las manos abiertas suelen descubrir que el entorno responde de maneras sutiles pero constantes.

No se trata de una fórmula mágica de enriquecimiento rápido ni de una transacción mercantil con lo divino, sino de una ley de gravedad psicológica y espiritual: la generosidad desarma las defensas ajenas y predispone al otro a la correspondencia.

El pecho y el regazo

El detalle final de la frase posee una fuerza expresiva singular: el regazo. En la indumentaria de la época, la túnica larga recogida con el cinturón formaba un pliegue amplio sobre el pecho que servía a modo de bolsillo improvisado o delantal. Poner algo en el regazo significa depositarlo muy cerca del cuerpo, en un espacio íntimo, protegido y cálido. No se arroja la recompensa a lo lejos ni se deja caer sobre una mesa distante; se entrega en el centro mismo de la persona, de modo que el beneficio no sea algo externo, sino algo que se abraza de inmediato.

La transformación de la mirada interior

Adentrarse en esta perspectiva exige revisar nuestras propias resistencias. A menudo nos retenemos no por una maldad deliberada, sino por un cálculo defensivo ante la vulnerabilidad. Creemos que si cedemos terreno, si perdonamos antes de tiempo o si dedicamos demasiadas horas a una causa perdida, saldremos perdiendo. Sin embargo, el texto de Lucas cuestiona esa cautela calculadora. Sugiere que la verdadera seguridad no reside en la trinchera de la autodefensa, sino en la audacia de la entrega desinteresada.

Esta actitud no tiene nada de ingenuidad ciega. Quien da con generosidad suele conocer los riesgos del desengaño; sabe perfectamente que no siempre habrá un reconocimiento inmediato y que, en ocasiones, la respuesta será la indiferencia. Pero la clave de la enseñanza reside en que la motivación no depende de la reacción del destinatario, sino de la coherencia interna de quien ejerce el acto de dar. Es una postura ante la vida que se sostiene por sí misma, un posicionamiento ético que trasciende el intercambio condicionado.

A modo de conclusión

Examinar la manera en que nos relacionamos con los demás revela cuántas veces medimos nuestras aportaciones con cuentagotas. Nos da vértigo la idea de que los recursos puedan agotarse o de que nuestro esfuerzo caiga en saco roto. No obstante, la imagen del cereal apretado y remecido nos recuerda que la abundancia no es un bien estático que se guarda en cajas fuertes, sino una corriente que se alimenta precisamente del movimiento. Lo que se estanca se pudre; lo que se comparte, de algún modo, encuentra el camino de regreso bajo formas insospechadas.

Quizá el verdadero desafío de estas palabras no esté en su interpretación teológica más abstracta, sino en su traducción al suelo firme de cada jornada.