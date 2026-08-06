Jesucristo, según el Evangelio de Juan: «Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre sino por mí»

Hay declaraciones que dinamitan cualquier intento de neutralidad. Pronunciadas en un contexto de despedida íntima, las palabras que Jesús pronuncia en el capítulo catorce del Evangelio de Juan sacuden los cimientos de la lógica religiosa de su tiempo y de cualquier época. No son una sugerencia metafórica ni un consejo de autoayuda para caminantes perdidos; suponen una delimitación radical de la identidad. Cuando afirma ser el trayecto, la veracidad y el impulso vital, desafía frontalmente la pluralidad de atajos que el ser humano siempre ha intentado trazar para alcanzar lo divino.

Las dificultades en el camino

Pensar en la idea del trayecto implica descartar la noción de un destino estático o de un mapa abstracto que uno consulta desde la comodidad del sillón. Un sendero exige barro, polvo, desgaste de suela y la aceptación de que el horizonte cambia a medida que uno avanza. Al definirse como la ruta misma, el texto subvierte la clásica separación entre el caminante y la meta. Ya no se trata de seguir un código ético externo o un manual de instrucciones despegado de la carne, sino de transitar una presencia viva. Perder el rumbo, bajo esta óptica, deja de ser un mero error de cálculo geográfico para convertirse en una desalineación existencial.

La segunda afirmación golpea un terreno todavía más resbaladizo. Vivimos en una época obsesionada con la deconstrucción de los hechos, donde la veracidad se negocia en los tribunales de la opinión pública y el relativismo impregna cada rincón del pensamiento. Reclamar el monopolio de lo auténtico en un entorno pluralista resulta escandaloso.

Sin embargo, la propuesta joánica no apunta a un teorema matemático ni a una doctrina filosófica fría que se memoriza en los libros. La autenticidad de la que habla se encarna en un rostro humano, en una biografía concreta que pasó haciendo el bien y desarmando la hipocresía institucional. Frente a la mentira sistemática que asfixia las relaciones cotidianas, esta postura exige una correspondencia absoluta entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se es.

Impulso y motivación vital

Después se impone el tercer concepto, el pulso biológico de la existencia. La respiración no es algo que uno pueda fabricar por voluntad propia; se recibe, se hospeda y, tarde o temprano, se devuelve. Al autoproclamarse como el principio impulsor de la vida, el texto trasciende la mera supervivencia biológica para adentrarse en el terreno del sentido hondo.

Cuántas personas caminan por las calles con el pulso activo pero completamente vacías por dentro, devoradas por la rutina o la desesperanza. La promesa implícita en el relato es que la conexión con el origen restaura esa energía primera, transformando la existencia en algo más que una cuenta atrás hacia el final inevitable.

El camino hacia el creador

El cierre de la frase introduce una exclusividad que suele incomodar a la sensibilidad contemporánea: nadie llega al Padre si no es a través de ese canal específico. Las mentalidades abiertas del siglo XXI detestan los absolutos, prefiriendo un archipiélago de creencias donde todas las barcas conducen al mismo puerto.

No obstante, el texto bíblico no admite medias tintas ni concesiones diplomáticas a la galería. Plantea un acceso restringido por una sola puerta, un filtro que obliga a tomar partido. Esta exigencia no nace del capricho sectario, sino de la coherencia interna del propio mensaje: si la revelación de lo divino se ha concentrado en una figura histórica concreta, ignorarla o buscar sucedáneos equivale a transitar por callejones sin salida.

El momento de la frase

Analizar este pasaje sin caer en la repetición de los tópicos de sacristía exige mirar la densidad psicológica del momento. Jesús está a pocas horas de ser arrestado, juzgado con alevosía y ejecutado en una cruz. Sus discípulos están aterrorizados, con los esquemas rotos y el miedo atenazando el estómago. En medio de esa atmósfera de naufragio inminente, lanzar una frase tan rotunda demuestra una soberanía desconcertante sobre los acontecimientos. No habla un profeta acobardado que pide piedad, sino alguien que maneja los hilos de su propio destino y ofrece un ancla de salvación a los que están a punto de naufragar.

La persistencia de estas palabras a lo largo de los siglos no se explica por la imposición de los dogmas, sino por la profunda resonancia que encuentran en el vacío del individuo. Cada vez que alguien experimenta la desorientación absoluta, la sospecha de que la realidad es una farsa o la fatiga crónica de vivir sin un propósito elevado, estas líneas vuelven a gravitar con la fuerza de un imán. Obligan a replantearse las lealtades íntimas. ¿A qué se le llama ruta en el día a día? ¿Dónde se busca la autenticidad cuando todo se derrumba? ¿Qué alimenta realmente el ánimo interior cuando las circunstancias aprietan?

La enorme figura del Padre

La figura del Padre, mencionada como destino último del trayecto, completa el cuadro relacional. No se trata de una fuerza cósmica impersonal o de una energía fría flotando en el cosmos, sino de una Paternidad que acoge, corrige y da sentido a la filiación humana. Llegar hasta ahí requiere dejar atrás los méritos propios, las coartadas intelectuales y las justificaciones morales.