Benedicto XVI, papa emérito: «El mundo ofrece comodidad, pero tú no has sido creado para la comodidad, sino para la grandeza»

Hay una trampa sutil en la manera en que construimos nuestras expectativas cotidianas. La industria del bienestar, los escaparates de los centros comerciales y las notificaciones constantes de las pantallas convergen en un mismo objetivo silencioso: adormilar el impulso vital mediante la promesa de la falta total de incomodidades en nuestro día a día, de que seamos libres de sobresaltos y fricciones. Nos venden un transcurso por nuestras vidas donde el mayor logro consiste en evitar cualquier tipo de molestia. Joseph Ratzinger, con esa agudeza intelectual que caracterizó sus intervenciones públicas durante décadas de pontificado y magisterio, diagnosticó esta anestesia social con precisión quirúrgica.

Frente a la inercia del sofá mullido y la autocomplacencia, el Papa Benedicto sacudió las conciencias de las generaciones jóvenes recordándoles que el ser humano lleva inscrito en su arquitectura íntima un propósito infinitamente más amplio.

Una de las claves, evitar la ley del mínimo esfuerzo

Despertar esa vocación profunda implica renunciar a la mediocridad del mínimo esfuerzo. La existencia desahogada, esa que prioriza el consumo inmediato y la seguridad anestesiada, suele dejar un rastro de insatisfacción sorda. Nos podemos rodear de pantallas de última generación, aire acondicionado calibrado al milímetro y horarios exentos de imprevistos, pero tarde o temprano asoma la sospecha de que la vida transcurre sin que hayamos rozado aquello para lo cual fuimos concebidos.

El Papa Ratzinger insistía en que la grandeza no brota de la comodidad, sino de la capacidad de asumir desafíos que exigen entrega, sacrificio y, sobre todo, verdad.

Analizar el pensamiento de este teólogo alemán obliga a despojarse de los tópicos que reducen la religión a una simple lista de prohibiciones morales. Su magisterio, volcado en numerosas ocasiones en el diálogo entre la fe y la razón, abogaba por recuperar la altura intelectual y espiritual del hombre.

La lucha contra la mediocridad y obedecer a la colectividad

La verdadera libertad no reside en realizar cualquier cosa a gusto de la persona en cada instante, sin explicación a terceros, sino en poder conducirse con autenticidad según las normas del bien supremo. Quien sigue de manera casi automática a los deseos momentáneos resulta esclavo del mismo comportamiento, escondiendo un mundo de penumbra en el que falta la esencia real de la persona. Los papeles pastorales del ex papa señalan repetidas veces que la mediocridad es verdaderamente el mayor adversario de la alegría.

Un alma diseñada para volar no puede conformarse con arrastrarse por el suelo buscando migajas de gratificación instantánea. Esa exigencia de altura no busca agobiar al individuo con cargas insoportables, sino liberar su potencial dormido.

La búsqueda de la plenitud espiritual

Cuando un joven decide comprometerse con una causa justa, cuidar de un enfermo crónico o dedicar sus talentos a construir una sociedad más honesta, experimenta un tipo de plenitud que ningún placer material puede imitar. Esa clase de felicidad deja huella porque exige lo mejor de uno mismo.

La sociedad contemporánea observa a menudo con recelo esta llamada a la radicalidad evangélica, interpretándola como una forma de rigorismo desfasado. Sin embargo, una lectura atenta de los textos de Ratzinger revela una profunda empatía con el drama humano.

Él entendía perfectamente el vértigo que produce la libertad auténtica y la tentación constante de refugiarse en la mediocridad colectiva. Sabía que resulta mucho más cómodo dejar que las corrientes del mundo decidan por nosotros, flotando a la deriva sin asumir la responsabilidad de timonear la propia existencia. Contra esa corriente de apatía intelectual y moral, su voz funcionaba como un faro exigente pero luminoso.

Tenemos que asumir la posibilidad de equivocarnos

Mirar de frente esta disyuntiva sacude nuestra modorra diaria. Nos incita a cuestionar si muchas de nuestras elecciones obedecen al miedo a realizar esfuerzos o al deseo de conformarnos con lo aceptado por el grupo generalizado.

La grandiosidad que mencionó el predicador alemán no puede medirse con portadas de periódicos, saldos financieros limpios o la acumulación de certificados académicos; ni se trata de poseer una posición importante. Su magnitud se establece en la profundidad con la que podemos amar e implicarnos en la misión de servir a los demás. Implica abrazar la posibilidad de equivocarse y arriesgarse con tu comodidad para avanzar hacia un objetivo más allá de lo práctico.

Conclusión

Al final del camino, las estructuras de confort que tanto nos esmeramos en construir terminan desmoronándose ante el paso del tiempo. Lo único que permanece es la calidad de nuestras opciones morales, el grado de fidelidad con el que respondimos a esa llamada interior que nos empujaba a no conformarnos con poco.

Ratzinger nos dejó una brújula intelectual para navegar en tiempos de incertidumbre, recordándonos que el dolor y el esfuerzo, cuando se abrazan por una causa noble, dejan de ser una carga estéril para convertirse en el cincel con el que se esculpe una vida verdaderamente grande.