Sigmund Freud, padre del psicoanálisis: «La mayoría de la gente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad»

Sigmund Freud (Silesia, 6 de mayo de 1856-Londres, 23 de septiembre de 1939) está considerado como el padre del psicoanálisis y también como uno de los mayores pensadores de todo el siglo XX. Este neurólogo derivó hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales y también profundizó en el campo de la hipnosis. Su vida y obra están llenas de estudios sobre el funcionamiento psíquico humano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Sigmund Freud y las mejores frases que a día de hoy aún perduran.

Sigmund Freud es uno de los mayores pensadores del último siglo y uno de los autores más controvertidos, ya que sus obras a día de hoy siguen generando una gran polémica entre los que ven su legado como un científico que innovó en el campo de la medicina aplicada a la psicología humana y los que le ven como un filósofo cuyas teorías fallan en el análisis científico. Lo que nadie le puede quitar a este neurólogo austriaco de origen judío es ser el padre del psicoanálisis y por ello pasará a la historia.

Esta práctica terapéutica y técnica de investigación fundada en 1896 por Sigmund Freud, esta teoría sobre el funcionamiento de la mente humana, se centra en explorar el inconsciente para conocer cómo los deseos y traumas modelan la conducta del humano y sus emociones en el presente. Se basa en tres ideas principales: la teoría de la mente, el inconsciente y el método terapéutico. En estas tres premisas se basa una ciencia que se rige por el diálogo regular y profundo con la persona para conocer cómo el pasado puede repercutir en el presente.

Sigmund Freud pasará a la historia por ser el padre del psicoanálisis y, a lo largo de su carrera, también ha dejado un legado escrito en sus obras más importantes, que son las siguientes:

La interpretación de los sueños (1900)

Psicopatología de la vida cotidiana (1901)

Tres ensayos sobre la teoría sexual (1905)

Introducción al psicoanálisis (1917)

Más allá del principio del placer (1920)

El malestar de la cultura (1930)

La reflexión viral de Freud

«La mayoría de la gente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad». Esta es una reflexión de Sigmund Freud que se ha hecho viral en los últimos días, pero su vida y obra están llenas de grandes frases que aún perduran. Son las siguientes: