Sigmund Freud, filósofo: «El hijo favorito conserva toda su vida el sentimiento de un conquistador»

«El hijo favorito conserva toda su vida el sentimiento de un conquistador». La frase del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, se ha hecho viral en 2026 por conectar una experiencia infantil con algo muy actual, la autoestima en la edad adulta. Lejos de ser una simple reflexión del filósofo, esta frase forma parte de una idea importante del psicoanálisis.

La cita está dentro de la teoría de Sigmund Freud sobre el desarrollo emocional de las personas. Para él, la infancia es el momento clave en donde se construye la personalidad, en donde es fundamental el papel de los padres y el vínculo que se tiene con ellos.

Cuando Freud habla de hijo favorito, no se refiere a que haya un trato diferente entre hijos, sino a una percepción emocional del niño, al sentirse elegido, reconocido o especialmente valorado. Esa experiencia del niño, para el filósofo, deja una profunda huella en la autoestima.

El sentimiento de conquistador no implica ser un arrogante, sino tener un tipo de seguridad interna que acompaña a la persona por el resto de su vida, lo que ayuda de gran manera.

Autoestima

Freud afirmaba que el reconocimiento temprano de un padre a un hijo ayuda a crear una base psicológica sólida. Un niño que se siente valorado desde pequeño por sus padres tiende a desarrollar una mayor confianza y tener un menor miedo al fracaso.

Esta seguridad en la infancia se traduce en que, al llegar a la edad adulta, la persona tiene una mayor iniciativa, ambición y una gran capacidad para afrontar retos. Es decir, esto no se trata de algo innato que nace con la persona, sino de una construcción emocional que se trabaja desde pequeños.

Por el contrario, la falta de reconocimiento en la niñez puede generar inseguridad, dependencia emocional o una mayor dificultad a la hora de tener una relación sentimental.

¿Cómo influye en la vida adulta?

La idea principal de Freud es que la infancia no es una etapa más, sino algo que nos acompaña toda la vida y nos moldea para ser quienes somos hoy en día y en la forma en la que nos enfrentamos al mundo.

La persona que crece con esa sensación de ser querido tiende a enfrentarse a la vida con una mayor confianza, mientras que quien no ha tenido ese cariño puede vivir con una sensación constante de sentirse insuficiente.