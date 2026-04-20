Las personas que no recibieron halagos y felicitaciones en su infancia desarrollan una coraza de validación interna y tienen dificultades en su etapa adulta, según la psicología

La forma en que una persona aprende a verse a sí misma empieza mucho antes de que pueda explicarlo con palabras. En la infancia, los gestos de reconocimiento, aprobación o silencio construyen una especie de mapa interno que luego guía la autoestima en la adultez.

Cuando ese tipo de reconocimiento falta, el impacto no siempre es evidente en el momento. No se trata solo de sentirse poco valorado, sino de crecer sin referencias claras sobre qué partes de uno mismo son dignas de ser celebradas o reconocidas.

Con el paso del tiempo, esto suele manifestarse de manera particular, los elogios incomodan, generan sospecha o se perciben como exagerados. No porque la persona no los desee, sino porque no sabe cómo integrarlos a su propia imagen.

Sin embargo, según un artículo en Geediting, la psicología señala que esta misma experiencia también puede dar lugar a un rasgo inesperado, el desarrollo de un sistema de validación interna.

Diversos enfoques psicológicos coinciden en que la falta de elogios en la infancia no solo nos deja vacíos, sino que también obliga a generar estrategias internas para interpretar el propio valor.

Desde la teoría del apego de John Bowlby, que resalta cómo las interacciones tempranas forman representaciones internas de valía propia, hasta los estudios sobre autoestima de Morris Rosenberg, se afirma que la validación temprana es clave para una percepción positiva de uno mismo.

Cuando ese reconocimiento escasea, muchos niños desarrollan estrategias compensatorias, como volverse excesivamente autoexigentes o desarrollar criterios internos muy rígidos para evaluarse.

Las características más relevantes

Son varias las características más relevantes:

Dificultad para aceptar elogios en la adultez. Las personas que crecieron sin reconocimiento suelen reaccionar con incomodidad ante los halagos. Pueden minimizarlos, desviar la conversación o incluso desconfiar de la intención detrás de ellos. Esto ocurre porque no tienen incorporado ese lenguaje emocional como algo natural.

Un sistema interno más fuerte que el externo. Ante la ausencia de validación externa, muchas personas desarrollan una especie de «medidor propio». Evalúan su desempeño y su valor según criterios internos, lo que puede volverlas más autónomas y menos dependientes de la opinión ajena.

Autonomía emocional, pero también rigidez. Esta autosuficiencia puede ser una fortaleza, ya que reduce la necesidad constante de aprobación. Pero también tiene un costo: cuando alguien externo intenta validar o tranquilizar, ese mensaje no siempre logra atravesar el filtro interno.

Relación ambigua con la autoestima.La validación en la infancia es clave para construir una imagen clara de uno mismo. Cuando falta, muchas personas desarrollan dudas persistentes o una autocrítica elevada, incluso si objetivamente les va bien en la vida.

El elogio puede sentirse «extraño» o fuera de lugar. Si durante años el reconocimiento no fue parte del entorno, el cerebro adulto puede interpretar los halagos como algo poco familiar o incluso incómodo. No es rechazo al elogio en sí, sino falta de hábito emocional.

Mayor independencia en la toma de decisiones. Al no haber aprendido a buscar aprobación constante, estas personas tienden a apoyarse más en su propio criterio. Esto puede traducirse en decisiones más firmes y menos influenciadas por el entorno.

La validación deja de ser una necesidad constante, mientras muchas personas buscan confirmación externa para sentirse seguras, quienes crecieron sin elogios pueden funcionar sin ese refuerzo. Según la psicología, esto se acerca a lo que se conoce como una “evaluación interna”, donde el valor personal no depende tanto del afuera.

En conclusión, la ausencia de elogios en la infancia no genera un único resultado. Puede dejar huellas de inseguridad, pero también construir una forma distinta de sostenerse en el mundo. Porque cuando el reconocimiento no llega desde afuera, la mente encuentra la manera de crearlo desde adentro, aunque eso implique aprender a validarse en soledad.