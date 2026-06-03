La alcaldesa de Getafe miente a sus vecinos: dificultó la conexión con el barrio Perales del Río y ahora culpa a Madrid

La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, ha solicitado a la Comunidad de Madrid que permita la circulación en doble sentido en la carretera que conecta con Perales del Río, presentándose ante los vecinos como defensora de un barrio abandonado por el Gobierno regional. El problema es que esta versión omite un detalle: fue el propio Ayuntamiento quien apostó, en su momento, por dejar la vía en un único sentido rechazando el plan original de la Comunidad.

El origen del conflicto se remonta a enero de 2021, cuando la tormenta Filomena devastó la Vereda de la Torrecilla, la vía pecuaria que funcionaba como conexión natural para Perales del Río con el resto de Getafe. En junio de 2021, la Comunidad de Madrid autorizó la reparación de la carretera y propuso construir una carretera de doble sentido al lado de la vía.Hernández rechazó la solución propuesta por la Comunidad y decidió construir una carretera de un único sentido al lado de la vía pecuaria dificultando así la comunicación con el barrio.

Ahora, cinco años después, la alcaldesa presenta esa misma solución de doble sentido como una idea nueva que Madrid bloquea. Hernández ha propuesto a la Comunidad financiar conjuntamente el doble sentido en la Vereda de la Torrecilla, calificando la situación como «insostenible».

Pero el modelo que propone no es nuevo ni original: la Comunidad de Madrid ya lo ejecutó en Villanueva del Pardillo, donde se renovó un tramo de casi dos kilómetros en doble sentido del Cordel Segoviano, la vía pecuaria que conecta ese municipio con Galapagar, en una intervención financiada con el Programa de Inversión Regional por 1,3 millones de euros. Un proyecto similar al que Getafe lleva años sin impulsar con la misma determinación.

La Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de que el actual trazado pueda utilizarse en doble sentido, aunque sin aclarar los detalles para iniciar los trabajos. Es decir, Madrid no dice que no a Getafe. Lo que no existe es el convenio de colaboración ni la autorización para actuar sobre una vía de titularidad regional, gestión que requiere iniciativa municipal sostenida.

La propuesta de doble sentido cuenta con viabilidad técnica y un presupuesto estimado de 800.000 euros. Una cifra asumible, una solución conocida y un precedente claro en otro municipio madrileño. Lo que falta no es el permiso de la Comunidad: es la honestidad de una alcaldesa que reescribe la historia para esconder su propia responsabilidad ante los vecinos de Perales del Río.