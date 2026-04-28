Getafe: así es el municipio madrileño donde estudiará Ciencias Políticas la Princesa Leonor

Getafe, uno de los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid, a tan solo 13 kilómetros al sur del centro de la capital, y muy bien conectado por los servicios de transporte público de la comunidad. En el tren de Cercanías, estás en el centro de Madrid en unos 20 minutos.

Además, Getafe forma parte de lo que históricamente se conoce como el cinturón industrial o el ‘cinturón rojo’ de Madrid, junto con los municipios de Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón y Móstoles. Y aunque nació como una zona obrera e industrial, hoy es una ciudad moderna de servicios y tecnología.

Asimismo, el Cerro de los Ángeles, el gran pulmón y símbolo de la ciudad, alberga el Monumento al Sagrado Corazón y una ermita, una estructura. Además de que se considera el centro geográfico de la península ibérica, se encuentra dentro de Getafe. El monumento es un punto de referencia no solo para el municipio, sino para toda España. Además, a Getafe se le conoce como la cuna de la aviación española. Alberga una de las bases aéreas militares más antiguas de España y la factoría de Airbus, generando muchísimos puestos de trabajo en el municipio.

Actualmente, en Getafe gobierna Sara Hernández, del PSOE, quien revalidó su cargo en 2023 gracias a una coalición con Podemos y Más Madrid. Y el ayuntamiento se encuentra en la Plaza de la Constitución, en pleno centro histórico.

Getafe ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando los 193.238 habitantes (2026). Desbancado a Fuenlabrada como el quinto municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, situándose solo por detrás de la capital, Móstoles, Alcalá de Henares y Leganés.

En cuanto a la renta per cápita, Getafe es tradicionalmente uno de los motores industriales de Madrid. Su renta media aproximadamente ronda los 14.000€ – 16.000€ netos anuales por habitante, situándose en la zona media-alta de los municipios del sur, aunque con contrastes según el barrio; sectores como El Bercial tienen rentas superiores a la zona centro.

En cuanto a las zonas verdes, Getafe cuenta con varios parques, entre ellos el Parque de la Alhóndiga, un enorme espacio verde con un lago artificial, ideal para el deporte y relajarte.

Y en cuanto a la cultura, existe el Espacio Mercado, un antiguo mercado rehabilitado en donde se realizan exposiciones de arte contemporáneo y de fotografía. Además, el municipio cuenta con el Teatro Federico García Lorca, que es el epicentro de la programación teatral y musical, y el Museo de Aeronáutica, que, aunque técnicamente está en el límite con Cuatro Vientos, la tradición aérea la tiene Getafe.

La calle de Madrid es la arteria comercial y social; esta está llena de terrazas, tiendas y vida social. En plano académico, el barrio de Las Margaritas es el corazón universitario por excelencia, en donde se ubica la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Y en deporte, el Getafe CF, un equipo importante no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España.