La AEMET lo confirma: lluvias y repunte de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado un pequeño repunte de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 11 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología habla de un pequeño descenso de las mínimas y un ascenso de las máximas en Valencia y el norte de Alicante. En la predicción también entra la posibilidad de precipitaciones débiles en el Mediterráneo durante las primeras horas del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la predicción de la AEMET sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Las temperaturas suben en la Comunidad Valenciana después de unos días de termómetros a la baja e incluso lluvias en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Para este jueves 11 de junio, la AEMET ha confirmado «temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en Valencia y tercio norte de Alicante y con pequeños cambios en el resto». De esta manera, las máximas del día serán de 28 ºC en Valencia y Alicante.

En la provincia de Valencia, los termómetros llegarán hasta 28 ºC en Requena y Onteniente, mientras que en la capital la máxima será de 26 grados y la mínima de 18. En Alicante se tocarán los 28 grados en Elche y Orihuela, mientras que se llegará a los 27 ºC en la capital de la Costa Blanca. En Castellón se registrará la mínima de la Comunidad Valenciana con 10 grados en el interior, en Morella.

La AEMET ‘sube’ las temperaturas en Valencia

La AEMET también informa sobre las precipitaciones débiles que se pueden producir en el litoral sur de Valencia por la mañana. La probabilidad de que llueva en esta zona es del 50% en Alzira, el 40% en Játiva o el 35% en la capital de la Comunidad Valenciana.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 11 de junio:

Cielo con intervalos de nubes bajas en la mitad sur por la mañana, tendiendo poco nuboso, y cielo poco nuboso con nubes altas en el resto. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en el litoral sur de Valencia por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en Valencia y tercio norte de Alicante y con pequeños cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a viento flojo del este y del sureste.