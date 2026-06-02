Alerta amarilla por calor en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma temperaturas de 40 grados

Día de calor con temperaturas de hasta 40 grados en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha decretado una alerta amarilla por las altas temperaturas que se producirán en la provincia de Alicante, Valencia y Castellón durante este martes 2 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de que en ciudades del litoral sur de Alicante como Orihuela los termómetros pasarán de los 39 grados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla por calor en la Comunidad Valenciana.

Las temperaturas se dispararán en la Comunidad Valenciana en uno de los días más calurosos de los últimos años en el Mediterráneo. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por calor con temperaturas que pasarán de los 39 grados en el litoral sur de Alicante, concretamente en la ciudad de Orihuela. «Temperatura máxima: 38 ºC. En la zona de Orihuela se podrán superar los 39 ºC», ha informado la AEMET en su declaración de alertas que se han activado a partir de las 14:00 horas.

La AEMET ha informado de que las temperaturas irán en un ascenso «localmente notable» y que se esperan «valores significativamente altos en el interior y prelitoral de la mitad sur». Las temperaturas más altas estarán en el litoral sur de Alicante, donde se rozarán los 40 grados en Orihuela, 38 ºC en Elche y se llegará a los 37 ºC en Alcoy. En Alicante capital, la máxima será de 31 ºC. En Valencia las máximas también se dispararán hasta los 39 ºC en Onteniente y hasta los 35 grados en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima durante el día es de 28 ºC.

En Castellón, la máxima será de 31 ºC en la capital y bajará hasta los 27 grados en el interior, en Morella. La AEMET también ha avisado de las fuertes rachas de viento en la zona. «Probabilidad de rachas de viento muy fuertes en el interior del norte de Castellón la segunda mitad del día», informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Alerta amarilla por calor en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas máximas en ascenso localmente notable; se esperan valores significativamente altos en el interior y prelitoral de la mitad sur. Probabilidad de rachas de viento muy fuertes en el interior del norte de Castellón la segunda mitad del día», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana durante este día.

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 2 de junio es la siguiente:

Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes de evolución diurna en el interior del tercio norte por la tarde, donde hay baja probabilidad de chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, localmente notable; se esperan valores significativamente altos en el interior y prelitoral de la mitad sur. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a componente oeste en el interior y a componentes sur y este en el litoral; hay probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón la segunda mitad del día.