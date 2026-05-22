La AEMET activa el ‘modo verano’ en la Comunidad Valenciana: Alicante se pone a 31 grados

La AEMET decreta el verano en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado otro ligero ascenso de las temperaturas para este viernes 22 de mayo en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. En el sur del Mediterráneo se registrarán temperaturas de hasta 31 ºC con una sensación térmica mayor por la humedad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 22 de mayo.

El verano llega a la Comunidad Valenciana en esta semana de mayo. Después de un inicio de la primavera marcado por las lluvias y temperaturas otoñales, por fin reina el sol en el Mediterráneo. Si el jueves fue un día de calor en la terreta, este viernes 22 de mayo lo será aún más después de que la AEMET haya confirmado que las temperaturas van en «ligero ascenso». Así que las temperaturas pasarán de los 30 grados en varios puntos de la comunidad.

En Alicante se registrará la máxima del día, que tocará los 31 ºC en la ciudad de Orihuela, llegando los termómetros a 30 ºC en Elche y a 29 ºC en el interior, en Alcoy. En Alicante capital la máxima será de 27 ºC, como en Denia. «Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía», dice la AEMET sobre el tiempo en esta zona.

En la provincia de Valencia el aumento será mayor, llegando a 31 ºC en Onteniente y también a los 30 ºC en el interior, en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima durante el día será de 28 ºC. En Castellón las máximas también serán de 28 ºC prácticamente en toda la provincia. «Cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía», ha dicho la AEMET sobre las temperaturas en Castellón.

La AEMET y el verano en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo de verano en la Comunidad Valenciana para este viernes 22 de mayo:

Cielo despejado, excepto intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral de Castellón. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía.