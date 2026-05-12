La AEMET avisa de tormentas y granizo en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

Tormentas y granizo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha avisado de un martes con lluvias y tiempo adverso en el norte de la provincia de Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también confirma en su predicción que las temperaturas llegarán a los 27 ºC en la provincia de Valencia y Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y las posibilidades de que haya tormentas y granizo.

«Cielo despejado por la mañana, aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna por la tarde, cuando hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta y granizo en el norte de Castellón», dice la AEMET sobre el tiempo que se espera en la Comunidad Valenciana en este martes 12 de mayo. Así que las lluvias vuelven a la Comunidad Valenciana en una primera semana de mayo de tiempo inestable en el Mediterráneo.

Así que entre las 12.00 horas y las 20.00 horas la probabilidad de que llueva en el norte de Castellón es del 100%, mientras que en el interior este porcentaje se reduce al 80%. En la provincia de Alicante, esta probabilidad no pasa del 15% y en la provincia de Valencia, del 20%. Así que no se esperan precipitaciones en esta parte del Mediterráneo durante este martes 12 de mayo.

La AEMET también ha confirmado que las temperaturas seguirán siendo cálidas en la Comunidad Valenciana, donde los termómetros llegarán a los 27 ºC en Valencia capital. En Alicante, la máxima también será de 27 ºC en la ciudad de Orihuela. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 25 ºC y la mínima de 13 ºC. En Castellón, las mínimas bajarán hasta los 8 ºC en el interior, en la localidad de Morella.

«Cielo despejado por la mañana, aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna por la tarde, cuando hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta y granizo en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente sur al mediodía; girará a noroeste a últimas horas», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Castellón.

Tormentas y granizo en la Comunidad Valenciana

«Chubascos acompañados de tormenta y granizo en el norte de Castellón por la tarde», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos significativos que se pueden producir en la Comunidad Valenciana durante este martes 12 de mayo. Esta es la predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología:

Cielo despejado por la mañana, aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna por la tarde, cuando hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta y granizo en el norte de Castellón. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente sur en Castellón y Alicante, a oeste en el interior de Valencia y a este en el litoral de Valencia al mediodía; girará a noroeste en general a últimas horas.