La AEMET confirma las peores noticias en la Comunidad Valenciana: siguen las lluvias en estas zonas

La AEMET ha confirmado lluvias en la Comunidad Valenciana para este viernes 8 de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología predice otro día nuboso con precipitaciones que afectarán a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Tampoco se descartan fuertes tormentas en el litoral valenciano durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas seguirán sin despegar en otro día de ‘otoño’ en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la predicción de la AEMET con las lluvias en la Comunidad Valenciana.

La AEMET confirma otro día de lluvias en la Comunidad Valenciana. Después de un jueves marcado por la alerta naranja decretada en Alicante y Valencia, además de una amarilla para toda la comunidad, este viernes 8 de mayo será otro día con las precipitaciones y tormentas como protagonista. El sol y las buenas temperaturas se están haciendo de rogar a la vera del Mediterráneo. Así que a la puerta del fin de semana también se esperan lluvias.

«Cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos en el interior de Valencia y Castellón por la tarde. No se descartan chubascos acompañados de tormenta en puntos del litoral de Valencia a primeras horas de la madrugada», ha dicho la AEMET sobre la posibilidad de lluvias en la Comunidad Valenciana para este viernes. Según informan en sus canales oficiales, las precipitaciones aparecerán en la zona durante todo el día. La posibilidad de que esto ocurra rondará un 65% en el litoral de Castellón, Valencia y Alicante y se incrementará hasta el 75% en las zonas interiores de la Comunidad Valenciana. Esta probabilidad subirá al 90% en algunas zonas entre las 12:00 horas y las 18:00 horas.

Las temperaturas también irán a la baja durante este viernes 8 de mayo en la Comunidad Valenciana, donde las máximas en Alicante serán de 22 ºC. En la ciudad de Valencia se llegará a los 21 ºC con mínimas de 13 ºC, mientras que en Castellón se registrarán las mínimas de toda la comunidad, ya que se llegará a los 6 ºC en Morella.

La AEMET y las lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 8 de mayo es la siguiente:

Cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos en el interior de Valencia y Castellón por la tarde. No se descartan chubascos acompañados de tormenta en puntos del litoral de Valencia a primeras horas de la madrugada. Temperaturas con cambios ligeros, salvo un ascenso de las máximas en el interior del sur de Valencia. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a sureste al mediodía.