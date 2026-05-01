El nombre de niña de cinco letras que se ha puesto de moda entre los padres de la Comunidad Valenciana

Roser es el nombre de niña que está de moda en la Comunidad Valenciana. Este apelativo, que significa Rosario en castellano, rinde homenaje a la Virgen del Rosario, cuya festividad se celebra el día 7 de octubre. Esta denominación tiene origen latino y significa «guirnalda de rosas». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nombre que está de moda en la Comunidad Valenciana.

España tiene muchas joyas repartidas por la península y una de ellas es la Comunidad Valenciana, una de las zonas más visitadas del país por turistas nacionales e internacionales. La buena temperatura, la rica gastronomía y una cultura única hacen de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante un destino único incluso para quedarse a vivir. Y los datos lo corroboran: en 2025 un total de 12,4 millones de turistas internacionales visitaron la zona, lo que supone un incremento del 4,3% con respecto a 2024.

Incluso Live and Invest Overseas informó en su día que Valencia es la ciudad ideal para jubilarse. Este medio americano, especializado en la materia, puso a la Comunidad Valenciana en primer lugar de la lista de los destinos ideales para retirarse, atendiendo a motivos de seguridad, el coste de vida y el dinero necesario para mudarse. Esto habla claro de las bondades de esta zona de España con un clima y también cultura únicas.

El nombre de niña de moda en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana también viene batiendo en los últimos tiempos récords con respecto al número de habitantes. En enero superó el límite de los 5,5 millones y esto tiene que ver con dos motivos: la llegada de gente procedente de fuera del territorio y también de los nacimientos, que también se han incrementado en los últimos meses.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 los nacimientos en la Comunidad Valenciana aumentaron un 0,85%, siendo un porcentaje incluso menor al 0,99% de la media española. Aun así, lo que está claro es el incremento de niños y niñas nacidos en Alicante, Valencia y Castellón. Y con respecto a ello, hay un nombre de niña que se ha puesto de moda en la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos.

Algunos medios y cuentas en las redes sociales se han hecho eco de un nombre que está ganando adeptos en los últimos tiempos. Este apelativo es el de Roser, que sería Rosario en castellano. Según el INE, en nuestro país hay 130.000 mujeres que se llaman Rosario o María del Rosario. El nombre de Roser tiene origen catalán y en Cataluña se contabilizan cerca de 8.000 personas que tienen este alias.

Roser tiene una gran vinculación religiosa porque viene de la Virgen del Rosario, siendo su festividad el 7 de octubre, día en el que se celebra su onomástica. En valenciano se conoce como la Mare de Déu del Roser. Con respecto al nombre Roser, la página web Bebe y más dice que es de «origen latino y significa guirnalda de rosas». Las fiestas del Roser son muy conocidas en la ciudad de Benidorm, concretamente en el barrio de la Huerta, en el que se realizan actividades durante tres días para todas las edades.