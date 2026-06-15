Quienes tienen una máquina de coser Singer en su casa tienen un tesoro: la razón por la que valen una fortuna y el dinero que puedes ganar con su venta

Muchas veces guardamos en casa objetos que parecen no tener más valor que el sentimental. Permanecen durante años en un trastero acumulando polvo, mientras desconocemos que hay personas dispuestas a pagar mucho dinero por conseguirlos. Lo que para unos es un simple recuerdo del pasado, para otros puede convertirse en una auténtica pieza de colección.

Si hay un objeto que evoca las casas de los abuelos, ese es sin duda la antigua máquina de coser. Junto a su característico mueble de madera, muchas de ellas acompañaron durante décadas a generaciones de familias, especialmente a las abuelas que utilizaban estas máquinas para hacer remiendos, ajustar prendas o crear ropa en una época en la que reparar era casi tan importante como comprar.

Entre todas las marcas, las máquinas de coser Singer ocupan un lugar especial. Lo que durante años fue una herramienta imprescindible en muchos hogares se ha convertido hoy en un objeto muy buscado por coleccionistas y aficionados a las antigüedades. Algunos modelos antiguos pueden alcanzar precios sorprendentes en el mercado, llegando incluso a superar los 1.000 euros si cumplen ciertos requisitos.

Una marca que hizo historia

Fundada en 1851 por Isaac Merritt Singer, la compañía revolucionó la costura doméstica al popularizar máquinas más prácticas y accesibles. Durante más de un siglo, Singer se convirtió en una referencia mundial gracias a la resistencia y calidad de sus máquinas, muchas de las cuales siguen funcionando más de cien años después.

Sin embargo, no todas las Singer antiguas tienen el mismo valor. Los expertos en coleccionismo señalan que factores como el año de fabricación, la rareza del modelo, el estado de conservación y la presencia de piezas originales son determinantes para calcular su precio.

Una máquina que mantiene su pintura original, conserva el número de serie legible, funciona correctamente y cuenta con sus accesorios puede multiplicar su valor frente a otra más deteriorada o incompleta.

Los modelos más buscados por los coleccionistas

Entre las piezas más apreciadas destacan aquellas fabricadas entre finales del siglo XIX y principios del XX, una época en la que Singer consolidó su posición como líder del sector.

Uno de los modelos más famosos es la Singer 15, considerada por muchos coleccionistas una auténtica joya. Su construcción robusta y su fiabilidad mecánica han hecho que sea una de las máquinas más deseadas por quienes buscan piezas históricas.

También destaca la Singer 221 Featherweight, conocida como la «peso pluma». Fabricada entre las décadas de 1930 y 1960, llamó la atención por ser ligera, compacta y fácil de transportar, características poco habituales en aquellos años.

Otra de las más cotizadas es la Singer 222K Free Arm, un modelo producido en cantidades limitadas que incorporaba el sistema de brazo libre, una innovación que facilitaba la costura de prendas tubulares como mangas o puños.

¿Cómo saber si una vieja Singer vale dinero?

Antes de deshacerse de una máquina antigua, conviene revisar algunos detalles. El número de serie y la placa de fabricación pueden ayudar a identificar el año exacto en el que fue producida. También es importante comprobar si conserva la mesa original, los accesorios y si la maquinaria continúa funcionando.

El mercado de antigüedades y coleccionismo ha aumentado el interés por estos objetos. La tendencia hacia lo vintage, la recuperación de los trabajos artesanales y el aractivo de los diseños antiguos han convertido a muchas máquinas Singer en piezas decorativas y funcionales muy valoradas.