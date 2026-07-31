La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, ha apoyado este viernes la propuesta de Georgia Meloni de excluir a España del espacio Schengen, que permite la libre circulación en los países de la UE, después de que hasta 49.000 marroquíes hayan asaltado Ceuta. Una decisión que desde Italia, su primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está estudiando.

Rantanen ha criticado en una publicación de ‘X’ la falta de capacidad de España a la hora de proteger las fronteras del país frente a la ofensiva de inmigración ilegal protagonizada por Marruecos: «España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen».

En declaraciones a medios locales, Rantanen, del partido ‘Verdaderos Finlandeses’, señaló que la situación que se vive en la ciudad norteafricana de Ceuta refleja un «fracaso absoluto» de la política migratoria española y calificó de «invasión migratoria» lo ocurrido el jueves.

Francia da la espalda a España

Por su parte, el Gobierno de Francia ha reforzado los controles en la frontera con España tras la crisis migratoria registrada en Ceuta este jueves y que continúa durante la jornada del viernes. «Ante la situación constatada en el enclave de Ceuta, desde anoche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española», ha indicado el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, en un mensaje en redes sociales en respuesta a la crisis vivida en la ciudad autónoma.

Además, ha confirmado que las autoridades francesas han activado a las Fuerzas Fronterizas de Intervención Rápida para «realizar controles en profundidad». Laurent Nuñez ha explicado a los medios franceses que ya ha hablado con le ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska: «Ayer hablé con mi homólogo español y hoy tenemos previsto volver a hablar. Así pues, evidentemente tomaremos medidas si se produjeran movimientos hacia el territorio nacional», ha subrayado, para concluir que los controles en el paso fronterizo «como es lógico» se van a «reforzar». Las autoridades de Países Bajos también han mostrado este viernes su «preocupación» ante la crisis migratoria que está viviendo Ceuta y han pedido al Gobierno español hacer «lo necesario» para «proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea». «Desarrollos preocupantes en Ceuta. Confiamos en que España haga lo necesario para proteger las fronteras exteriores de la UE y en que Marruecos también tome las medidas adecuadas», ha aseverado el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen. En este sentido, ha informado de que durante la mañana de este viernes ha mantenido conversaciones con representantes españoles y marroquíes para abordar el asunto. «Es bueno que la Comisión Europea haya ofrecido ayuda», ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales. Meloni pide sacar a España de Schengen El Gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, está valorando la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen de libre circulación con España como respuesta a la avalancha migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta. Fuentes de Palazzo Chigi han confirmado que se está considerando esta medida ante la entrada masiva e irregular de miles de inmigrantes en los últimos días, principalmente a nado desde Marruecos, que ha desbordado los recursos de la ciudad y está causando preocupación por posibles movimientos hacia otros países europeos.