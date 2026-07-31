Del traje de John Travolta al hacha de ‘El resplandor’: se subastan reliquias del cine por casi 2 millones de euros

Hay objetos que trascienden su función y terminan convirtiéndose en símbolos de la cultura popular. Un traje blanco, un monopatín flotante o un hacha de utilería pueden parecer simples piezas de atrezo, pero cuando han formado parte de algunas de las películas más icónicas de la historia del cine adquieren un valor difícil de calcular. Eso es precisamente lo que volverá a demostrar la próxima subasta organizada por Propstore, una de las casas de memorabilia cinematográfica más importantes del mundo, que reunirá más de 1.400 piezas procedentes de grandes producciones de Hollywood. Desde clásicos de finales de los años cuarenta hasta sagas que han marcado a varias generaciones, la venta promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes del año para coleccionistas y amantes del séptimo arte. Algunas de ellas podrían alcanzar un valor de hasta 1,75 millones de euros.

Un recorrido por la historia del cine, pieza a pieza

Las subastas de objetos cinematográficos han dejado de ser un mercado reservado a unos pocos coleccionistas. En los últimos años se han convertido en auténticos escaparates del patrimonio audiovisual, donde cada pieza cuenta una historia y representa un momento inolvidable de la gran pantalla.

La próxima edición de la Summer Entertainment Memorabilia Auction de Propstore reunirá más de 1.400 artículos utilizados en películas y series de televisión. Durante cuatro días, los compradores podrán pujar por vestuario original, accesorios, armas de utilería, maquetas y todo tipo de objetos que pasaron por los rodajes de algunas de las producciones más recordadas del cine.

Entre todos ellos destaca una prenda que sigue siendo sinónimo de una época.

El inolvidable traje blanco de John Travolta

Pocas imágenes resultan tan reconocibles como la de John Travolta vestido con un impecable traje blanco de tres piezas mientras baila en la pista de Fiebre del sábado noche. Casi cinco décadas después del estreno de la película de 1977, ese mismo conjunto vuelve a convertirse en protagonista.

La casa de subastas estima que el traje podría venderse por hasta 350.000 euros, una cifra que refleja el enorme peso cultural que sigue teniendo una película que revolucionó la moda, la música disco y el cine de finales de los setenta.

Más allá del diseño, la prenda representa uno de los iconos visuales más reconocibles de la historia del cine, motivo por el que numerosos coleccionistas ya la consideran una de las estrellas absolutas de la subasta.

El hacha de Jack Nicholson que hizo historia

Si existe un objeto capaz de provocar escalofríos con sólo verlo, ese es el hacha utilizada durante El resplandor.

La pieza que saldrá a subasta corresponde al hacha de utilería empleada en una de las secuencias más famosas del cine de terror, aquella en la que el personaje interpretado por Jack Nicholson atraviesa una puerta mientras pronuncia la ya legendaria frase «Here’s Johnny!».

Aunque se trata de un elemento de atrezo, su valor simbólico es enorme. La película dirigida por Stanley Kubrick continúa siendo una referencia imprescindible dentro del género y cualquier objeto relacionado con ella despierta un enorme interés entre los coleccionistas.

El monopatín flotante de Marty McFly sigue despertando pasiones

La nostalgia también tendrá un papel protagonista gracias al hoverboard de Marty McFly, utilizado por Michael J. Fox en Regreso al futuro II.

Aunque el monopatín volador nunca llegó a existir fuera de la ficción, se convirtió en uno de los grandes símbolos del cine de ciencia ficción de los años ochenta y sigue siendo uno de los objetos más deseados por los seguidores de la saga.

Décadas después de su estreno, continúa representando ese futuro imaginado por Hollywood que fascinó a millones de espectadores y que todavía hoy sigue despertando curiosidad.

Harry Potter tampoco falta a la cita

Otra de las piezas que atraerá todas las miradas será una snitch dorada utilizada en las películas de Harry Potter.

Aunque pueda parecer un objeto pequeño frente a otros lotes, pertenece a una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Todo lo relacionado con el universo creado por J. K. Rowling mantiene una enorme demanda dentro del mercado del coleccionismo, especialmente cuando se trata de piezas empleadas durante el rodaje.

La pieza más valiosa podría acercarse a los 2 millones de euros

Aunque el traje de Travolta y el hacha de El resplandor sean algunos de los objetos más mediáticos, el lote con la valoración más alta pertenece a una película mucho más antigua.

Se trata de una marioneta animada mediante la técnica stop motion utilizada en la película Mighty Joe Young, estrenada en 1949. Con apenas 15 pulgadas de altura, esta figura está valorada en hasta 1,75 millones de euros, lo que la convierte en el artículo más caro de toda la subasta.

Su importancia reside tanto en su antigüedad como en el papel que desempeñó dentro de la evolución de los efectos especiales, mucho antes de la llegada de la animación digital.