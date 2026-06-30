Sale a subasta el genuino Patek Philippe de Andy Warhol por 350.000 euros

Aunque el nombre de Andy Warhol suele asociarse inmediatamente a sus serigrafías de Marilyn Monroe, las latas de sopa Campbell o la efervescente vida de la Factory neoyorquina, existía otra gran pasión que ocupó buena parte de su vida privada: el coleccionismo. El artista acumuló muebles, fotografías, porcelanas, joyas, objetos decorativos y, por supuesto, relojes. Ahora, una de esas piezas vuelve a situarlo en el centro de todas las miradas. Un exclusivo Patek Philippe que perteneció al padre del pop art ha salido a subasta, despertando el interés tanto de los amantes de la alta relojería como de los coleccionistas de arte.

Un Patek Philippe con una historia excepcional

No todos los relojes adquieren un valor extraordinario únicamente por pertenecer a una firma de prestigio. En ocasiones, es su recorrido el que los convierte en piezas irrepetibles. Es precisamente el caso de este Patek Philippe Calatrava Ref. 570, un modelo fabricado en oro amarillo que forma parte de una de las colecciones más codiciadas de la manufactura suiza.

La referencia 570 es considerada una de las grandes creaciones clásicas de Patek Philippe. Presentada a finales de la década de 1930, destacaba por unas dimensiones especialmente generosas para su época, con una caja de 35,5 milímetros que hoy continúa siendo elegante y perfectamente actual. Su estética sobria, equilibrada y atemporal hizo que se convirtiera en uno de los grandes iconos de la relojería del siglo XX.

Pero este ejemplar cuenta con un elemento diferenciador que multiplica su atractivo: perteneció a Andy Warhol. Además, la esfera está firmada tanto por Patek Philippe como por Hausmann & Co., histórico distribuidor italiano de la marca, un detalle especialmente apreciado por los coleccionistas, ya que las esferas con doble firma son extremadamente escasas.

La inesperada pasión relojera de Andy Warhol

Aunque su imagen pública estaba ligada al arte contemporáneo y a la cultura popular, Warhol fue también un coleccionista compulsivo. Durante décadas adquirió todo tipo de objetos, desde piezas de mobiliario Art Déco hasta joyas, cámaras fotográficas o porcelanas orientales.

Entre esas adquisiciones también destacaban los relojes. Su colección llegó a reunir cientos de piezas de diferentes estilos y épocas, demostrando un interés que iba mucho más allá del lujo o la ostentación. Para Warhol, cada reloj era también un objeto artístico y un reflejo del diseño de su tiempo.

Tras su fallecimiento en 1987, gran parte de esa colección fue dispersada en una histórica subasta organizada por su fundación. En total, se vendieron más de 300 relojes, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más importantes para el mercado del coleccionismo relojero.

Un reloj que ya demostró su enorme atractivo

La historia reciente de este Patek Philippe también resulta especialmente interesante. El reloj ya salió a subasta en 2021, cuando consiguió venderse por alrededor de 150.000 dólares, una cifra superior a las previsiones iniciales.

Ahora vuelve al mercado con una estimación considerablemente más elevada, situada entre los 200.000 y los 400.000 dólares (350.000 euros). El incremento refleja cómo la procedencia de una pieza se ha convertido en uno de los factores más importantes dentro del mercado internacional de la alta relojería.