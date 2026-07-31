Manuel Azaña: «Ciego estará quien no advierta que los moros influyen más en España que nosotros en Marruecos»

Manuel Azaña fue un destacado político de la historia de España. En medio de una época marcada por las tensiones políticas y el conflicto bélico, el que fuera presidente de la Segunda República dejó una reflexión que descolocó a muchos: «Ciego estará quien no advierta que los moros influyen más en España que nosotros en Marruecos».

Se trata de una frase cargada de visión analítica que resume a la perfección la compleja relación entre ambas orillas del estrecho de Gibraltar. Una frase que además cobra mucho más sentido en la creciente tensión que existe últimamente entre ambos países por la invasión de Ceuta, donde han entrado miles de inmigrantes en el territorio español.

¿Qué quiere decir Azaña con esta frase?

Para comprender la verdadera profundidad de estas palabras, es necesario viajar al contexto del Protectorado español y la Guerra Civil. Durante décadas, España volcó enormes esfuerzos económicos y militares para mantener su presencia en el norte de África bajo la idea de civilizar, controlar e influir en ese territorio. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos terminó tomando un rumbo inesperado que afectó de lleno a la península.

En lugar de que la metrópoli moldeara a su antojo la sociedad marroquí, fueron las fuerzas y dinámicas generadas en esa región las que terminaron decantando e influyendo de forma decisiva en el destino político de España. Azaña quería advertir a la sociedad de la época sobre la capacidad que tenía el poder marroquí de influenciar las políticas nacionales de España, el mismo caso que en estos momentos.

Una frase que continúa vigente hoy en día

Más allá del escenario histórico del siglo XX, las palabras de Azaña mantienen un gran interés en el siglo XXI. En el mapa geopolítico actual, la relación entre España y Marruecos sigue siendo uno de los ejes más determinantes para la política nacional y la estabilidad de la región. La cercanía geográfica y los lazos compartidos han consolidado una estrecha interconexión donde lo que sucede al otro lado del mar repercute de forma inmediata en nuestro país.

Cuestiones estratégicas como los flujos migratorios, la gestión de las fronteras en Ceuta y Melilla, los acuerdos comerciales de agricultura y pesca o la cooperación en materia de seguridad demuestran a diario esa influencia del país africano sobre España. En definitiva, la célebre cita de Azaña funciona en la actualidad como un recordatorio muy pragmático. Entender a la España moderna exige conocer que Marruecos guarda un importante poder dentro de la nación.