La Policía valla el centro de Ceuta y desaloja a los inmigrantes irregulares para la llegada de Sánchez

La Policía Nacional y la Policía Local se encuentran desplegadas por el centro de la ciudad autónoma de Ceuta desde primera hora de la mañana para desalojar a los inmigrantes irregulares antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y están vallando las calles por las que va a pasar.

Ello, mientras en la frontera del Tarajal con Marruecos siguen entrando miles de personas de manera ilegal sin que lo impidan ni la Guardia Civil ni el Ejército, que fue movilizado ayer por el Gobierno para apoyar al Instituto Armado tras pedirlo la Asamblea de Ceuta.

Así, las autoridades han vallado el tramo de la avenida Alcalde Sánchez Prado donde se ubica el Palacio Autonómico, lugar en el que el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, recibirá al jefe del Ejecutivo central, según informa Ep.

En paralelo, los servicios de limpieza de la ciudad se encuentran limpiando las playas y las calles de las inmediaciones del Ayuntamiento para dejarlas a punto. Hasta este momento no se había producido un despliegue así en el centro de la ciudad, donde siguen deambulando miles de inmigrantes.

Por su parte, los comercios de la ciudad permanecen cerrados, mientras que hay inmigrantes irregulares que se están agolpando en las puertas de las tiendas de alimentos y los supermercados. De hecho, esta misma mañana, la Policía ha tenido que dispersar la concentración de estos a las puertas de un conocido supermercado de la ciudad y después ordenarlos en fila ante la puerta para evitar altercados, relata Ep.

En cuanto a las cafeterías, son pocas las que han decidido abrir, mientras la ciudadanía de Ceuta se encuentra en sus lugares de trabajo o en sus casas. Está previsto que se celebre una manifestación ciudadana de protesta a las puertas del Palacio Autonómico coincidiendo con la llegada de Sánchez.

Una «ciudad ocupada»

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes la debilidad en la reacción del Ejecutivo central ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. Ante ello, le ha exigido que defienda la integridad territorial y la seguridad nacional. Para ello ha reclamado utilizar «instrumentos excepcionales» para recuperar el control, un despliegue masivo de medios y la comparecencia urgente del propio Sánchez en el Congreso de los Diputados.

En un mensaje en redes sociales, el jefe de la oposición ha señalado que «a Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada, sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo». Y ha añadido que en Melilla también han entrado unos 400 irregulares.

De este modo, ha advertido de que «tan grave» como lo que está pasando es que «el Gobierno reaccione con esta debilidad», por lo que ha exigido al inquilino de la Moncloa que defienda la seguridad nacional, la integridad territorial y la convivencia, recogió Ep.