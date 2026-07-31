Cristiano Ronaldo disfrutando en familia sólo como él sabe: jet privado, yate de seis millones… y Mallorca

Mientras los rumores sobre una posible boda siguen dando que hablar, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han preferido responder de la forma que mejor conocen: disfrutando de unas vacaciones de auténtico lujo. Tras pasar unos días en su espectacular mansión de Cascais, la pareja ha puesto rumbo a Mallorca, donde ha vuelto a instalar su particular cuartel general flotante para desconectar de la rutina.

Su llegada a la isla no pasó desapercibida. El futbolista y la modelo aterrizaron en su jet privado. Desde allí se dirigieron directamente al puerto, donde les esperaba uno de los grandes caprichos de la pareja: el impresionante yate que adquirieron hace unos años y que se ha convertido en una cita obligada de todos sus veranos. La embarcación, un exclusivo Azimut Grande de 27 metros de eslora, está valorada en alrededor de seis millones de euros y cuenta con todas las comodidades imaginables.

Jacuzzi con vistas al mar, amplias zonas para tomar el sol, espacios chill out, varios camarotes de lujo y una enorme suite principal convierten el barco en una auténtica mansión sobre el Mediterráneo. De hecho, lejos de alojarse en un hotel, Cristiano y Georgina han decidido instalarse allí durante su estancia en Mallorca, disfrutando de una privacidad casi imposible de conseguir en tierra firme.

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Ni siquiera las vacaciones les hacen olvidarse del deporte. Fieles a su disciplina diaria, ambos han aprovechado una de las jornadas para continuar con sus entrenamientos, aunque cada uno por su lado. Cristiano eligió una pista de pádel en Palma acompañado de su entrenador personal, mientras que Georgina prefirió mantener su propia rutina en otro centro deportivo.

La influencer también ha querido compartir con sus millones de seguidores un pequeño vistazo de esta escapada. Entre imágenes de sus hijos, del puerto y de los rincones que está disfrutando en la isla, acompañó la publicación con un mensaje que refleja el momento personal que atraviesa: «Estoy disfrutando de unas pequeñas vacaciones, inspirándome y creando con muchísima ilusión todo lo bonito que está por venir».

Lo que sí ha evitado comentar es la última información que circuló sobre ellos. Durante los últimos días cobraron fuerza los rumores de una supuesta boda inminente entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, alimentados por una presunta invitación que comenzó a difundirse en redes sociales. Sin embargo, el entorno más cercano de la modelo no tardó en zanjar las especulaciones, asegurando que esa información no era cierta.