Cristiano Ronaldo ficha por una gran producción: debuta en una serie con el director de ‘X-Men’ y el actor de ‘Homeland’

Cristiano Ronaldo debutará como actor en una serie de televisión, una gran producción respaldada por Matthew Vaughn (X-Men: primera generación) y protagonizada por Damian Lewis (Homeland). Day 1s, producida bajo el sello UR•Marv Studios, abordará los entresijos y el poder del vertiginoso mundo de los representantes y agentes en el negocio de la élite mundial del fútbol.

El astro portugués experimenta con la interpretación a los 41 años. Tras haber conquistado títulos e hitos en el fútbol, Cristiano Ronaldo vuelve a ampliar su horizonte profesional con su salto a la industria audiovisual. El futbolista del Al-Nassr no sólo formará parte del elenco de una producción de alto nivel, sino que también ejercerá como productor ejecutivo.

La serie, que se enmarcará en el género del drama, combina en su reparto nombres consolidados en el audiovisual con figuras representativas del deporte y de la cultura pop. Así, CR estará acompañado en el elenco por Damian Lewis (Hermanos de sangre, Homeland, Billions), el futbolista francés Thierry Henry, el rapero británico Dave o la actriz Carlotta Banat (FBI: Internacional).

Cuándo y dónde ver la serie de Cristiano Ronaldo

El rodaje de Day 1s ya está en marcha en Londres, el escenario escogido para reflejar el lado más crudo y desconocido del fútbol. Aún no se sabe la fecha de estreno oficial ni la plataforma de streaming o cadena de televisión en abierto en la que se podrá ver la serie, dado que la ficción la ha financiado de manera independiente la productora UR•Marv Studios (creada por el cineasta Matthew Vaughn junto al propio Cristiano Ronaldo).

Al no pertenecer, en origen, a un estudio tradicional o una plataforma, habitualmente se avanza primero con el rodaje para, después, vender los derechos de distribución en el mercado. Sin embargo, dado el perfil del proyecto y las figuras implicadas, es de esperar que gigantes del sector como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV o HBO Max se lancen a competir por adquirir sus derechos globales una vez que la producción entre en una fase más avanzada.

Con su llegada a la industria audiovisual de la mano de Vaughn (reconocido también por dirigir otros éxitos de taquilla como Kingsman: servicio secreto o Kick-Ass: listo para machacar), Cristiano Ronaldo da otro paso más en su diversificación empresarial, esta vez con el entretenimiento, para seguir consolidando un imperio que ya abarca la moda, los hoteles o la tecnología.