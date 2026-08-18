Harrison Ford volverá como Indiana Jones, pero no será en una película: este es el plan de Disney para seguir explotando la imagen de la estrella

El cine siempre va a tener sus mitos inmortales. Sin embargo, y para desgracia de la cinefilia, los actores que los interpretan no lo son. Por mucho que los grandes estudios quieran exprimir al máximo a sus estrellas, la edad pasa factura a todas y cada una de ellas. Lo cual no quiere decir que dicha condición no pueda abrir otras ventanas narrativas (véase el futuro regreso de Arnold Schwarzenegger en King Conan). Ahora, gracias a Disney, sabemos que Harrison Ford volverá a desempolvar su gorro y látigo en una nueva historia de Indiana Jones. Pero no, esta no será una nueva película de la franquicia del personaje creado por George Lucas.

Ford lleva más de 40 años dando vida al mito viviente del cine de aventuras. Todo comenzó en 1981, con el estreno de En busca del arca perdida. Tres años después llegó esa incomprendida secuela llamada Indiana Jones y el templo maldito y, casi entrando en los 90, la más aplaudida por el público: Indiana Jones y la última cruzada. La estrella ha vuelto al rol en dos ocasiones. Una fallida secuela tardía en 2018 titulada Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, donde Steven Spielberg volvió a sentarse en la silla de director, y en 2023, con James Mangold dirigiendo al intérprete, tuvimos el enésimo enfrentamiento del arqueólogo contra los nazis en Indiana Jones y el dial del destino. El nuevo capítulo de Indy, en cambio, a los 84 años del actor, tiene que ver con un arco inédito que llevará al intrépido profesor de universidad al corazón de Walt Disney World, en una nueva atracción del parque temático.

Harrison Ford será animatrónico de Indiana Jones para el parque de Disney

Con motivo de la convención del D23, la casa del ratón reveló varias novedades de sus parques temáticos. Y entre ellos, destacó el futuro nacimiento de Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent (en español, «El mito de la serpiente de jade»); una atracción estará ubicada en la sección del Animal Kingdom de Florida.

Harrison Ford announces for the first time ever he is the model for the Indiana Jones animatronic coming to Animal Kingdom Plus, the title is revealed: Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent | #D23 pic.twitter.com/yRruZolsrV — Deadline (@DEADLINE) August 16, 2026

En un vídeo grabado para la ocasión, el actor de El fugitivo confirmó que por primera vez, una atracción del aventurero contaría con su imagen real a través de un animatrónico.

Utilizando tecnología de última generación, los ingenieros electrónicos de Disney han creado un modelo digital de Ford en una aventura ajena a la saga que todos conocemos. Según se reveló en la conferencia, la historia nos pone en la piel de un Indiana Jones que entra en un templo maya. Como es habitual en cualquier incursión de Indy, las cosas se complican y, de repente, aparece una amenaza llamada Tsukán: una serpiente gigante a la que deberán enfrentarse los visitantes del parque.

Disney seguirá explotando la imagen de Ford

Ya que seguramente por su edad no podamos volver a verlo en el papel de Indiana Jones en una película, Disney ha ofrecido a Harrison Ford un lucrativo acuerdo en el que podrá maximizar los beneficios de la propiedad intelectual fuera del arriesgado modelo de la exhibición en cines.

Por el momento, el estudio no se aventurará a otro proyecto fílmico relacionado con la IP. Ya que el paso por cines de Indiana Jones y el dial del destino terminó siendo un desastre financiero que originó pérdidas económicas millonarias a la major.