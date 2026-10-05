Desde hace dos meses, Paula Echevarría atraviesa un momento delicado. El pasado 30 de julio la actriz despidió a su padre, Luis Ángel Echevarría, y desde entonces no ha dudado en rendirle homenaje en sus redes sociales. Pese al dolor del fallecimiento de su progenitor, la creadora de contenidos ha continuado respondiendo a sus compromisos profesionales y se ha aferrado a todo lo bueno que tiene en su vida, como su familia, para superar el duelo. Sin embargo, ahora la de Candás ha decidido no solo llevar en su corazón cada recuerdo con uno de los hombres de su vida, sino también en su piel.

Paula Echevarría se tatúa a su padre

Tras el fallecimiento de su padre, Paula Echevarría escribió una carta abierta en sus redes sociales donde, además de despedirse de Luis Ángel, también desveló cómo le llamaba cariñosamente. «Después de ti, ¿qué, papá? Tengo el corazón roto. Intentaré recomponerlo pegando cada trozo, pero sé que no quedará igual. Ya nunca será el que era… Porque me faltas tú, papi. Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas. No me sueltes nunca, papá. Te quiere tu piquiñina», escribió en el universo 2.0 junto a un vídeo en el que aparecía bailando junto a su progenitor.

Dos meses después de aquella despedida, Paula ha querido llevar siempre en su piel un recuerdo de su padre. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula actualmente casi cuatro millones de seguidores, la actriz ha compartido el tatuaje que se ha hecho en su costado en honor a su padre. Tal y como se lee en la imagen, Echevarría se ha tatuado la palabra «Piquiñina», que era así como la llamaba su padre. Y no solo eso. En la misma fotografía, la intérprete ha desvelado que esa palabra está escrita por su padre: «De tu puño y letra, papi».

Aunque el paso del tiempo ayudará a aliviar el dolor, hay pérdidas que dejan una marca imborrable. En el caso de Paula, esa marca ya es también visible. «Piquiñina» permanecerá en su piel como un pequeño homenaje a Luis Ángel y como un recordatorio constante de aquellos momentos compartidos que nadie podrá arrebatarle.

Así, la actriz convierte un recuerdo familiar en una parte más de ella misma. Una palabra que probablemente seguirá teniendo el mismo significado especial con el paso de los años y que, escrita con la letra de su padre, le permitirá llevar consigo una pequeña parte de él allá donde vaya. Porque, aunque Luis Ángel ya no pueda llamarla como lo hacía cuando estaba a su lado, Paula ha encontrado la manera de que ese «Piquiñina» continúe acompañándola para siempre.