El maquillaje de ojos es uno de los grandes aliados para realzar la belleza a cualquier edad. Con el paso del tiempo, algunos pequeños cambios en la rutina pueden marcar una gran diferencia en el resultado final. A partir de los 60 años, elegir productos y tonalidades que aporten naturalidad, luminosidad y armonía al rostro puede ayudar a conseguir una imagen más fresca y favorecedora, como maquillar las pestañas con rímel marrón.

Hablamos de un producto que cada vez gana más protagonismo frente a la clásica máscara de pestañas negra. Según la maquilladora Barbi Martos Beauty, el maquillaje tiene la capacidad de realzar la mirada, suavizar las líneas de expresión y devolver luminosidad a la piel. Aunque el negro suele ser la opción más habitual para definir las pestañas, su intensidad puede generar un contraste demasiado marcado en algunos rostros maduros. En cambio, el rímel marrón permite intensificar la mirada de una manera más delicada, sin endurecer tanto los rasgos.

Por qué maquillarse las pestañas con rímel marrón

Su tonalidad aporta definición, acompaña el color natural de las pestañas y consigue un acabado más suave, especialmente cuando se busca un maquillaje elegante y discreto.

Según los principios del maquillaje favorecedor, no siempre es necesario recurrir a colores intensos para destacar los ojos. A los 60, la clave está en encontrar un equilibrio entre definición y naturalidad. Por eso, sustituir la máscara negra por una marrón puede ser un pequeño cambio con un efecto muy interesante en la expresión del rostro.

Los beneficios de maquillar las pestañas con rímel marrón

Suaviza las facciones y evita una mirada demasiado intensa

Uno de los principales beneficios del rímel marrón es que permite definir las pestañas sin crear un contraste tan fuerte como el de la máscara negra. A partir de los 60, cuando se busca un maquillaje que acompañe los rasgos naturales, esta diferencia puede resultar especialmente favorecedora.

El marrón aporta profundidad, pero de una forma más sutil. Esto ayuda a conseguir una mirada menos dura y una expresión visualmente más dulce, sin renunciar a destacar los ojos.

Aporta naturalidad al maquillaje de ojos

El rímel marrón se integra con mayor facilidad en maquillajes suaves y luminosos. Su tonalidad permite realzar las pestañas sin que estas se conviertan necesariamente en el elemento más llamativo del rostro.

Combinado con sombras beige, champán, rosadas o marrones claras, consigue un resultado armonioso que acompaña la belleza natural.

Es especialmente adecuado para el maquillaje de día, cuando se busca una imagen cuidada sin aparentar que se llevan demasiados productos.

Realza la mirada sin endurecer los rasgos

Conseguir unas pestañas definidas es importante para abrir visualmente la mirada. Sin embargo, no siempre hace falta utilizar una máscara muy oscura para conseguirlo.

El marrón permite aportar profundidad y destacar las pestañas manteniendo un acabado más ligero.

Este efecto resulta interesante cuando se desea evitar que el maquillaje tenga demasiado protagonismo o acentúe visualmente las líneas de expresión. La clave está en definir las pestañas sin apelmazarlas y respetar la forma natural del ojo.

Favorece un aspecto más fresco y luminoso

Otro de los motivos por los que el rímel marrón puede convertirse en un gran aliado a los 60 es su capacidad para acompañar los maquillajes luminosos.

Al generar menos contraste que el negro, permite que otros elementos del rostro, como la piel, los labios y las sombras, mantengan su protagonismo.

Además, combina especialmente bien con tonos cálidos, como el bronce, el cobre suave o el beige dorado. Estas tonalidades ayudan a crear un conjunto equilibrado y elegante.

El paso a paso para maquillar las pestañas con rímel marrón