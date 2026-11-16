El truco de los labios rojos que comparten la infanta Sofía y Leonor: «Favorecen a las rubias de piel blanca»

Rubia, de piel muy blanca y con unos labios rojos como protagonistas. La infanta Sofía sorprendió ayer con una elección de maquillaje que merece toda nuestra atención. Un gesto de belleza clásico, pero con muchísima fuerza, que demuestra lo favorecedor que puede resultar el contraste entre una tez porcelana y un rojo de labios bien elegido. Porque no hace falta estar bronceada para iluminar el rostro: la piel pálida también tiene su propio código de belleza y el rojo puede ser su mejor aliado .

Lejos de intentar disimular la blancura de la piel con polvos de sol o efectos bronceados, cada vez son más las mujeres que reivindican su tono natural. Y es que tener la piel muy blanca no debería ser sinónimo de querer parecer más morena. Al contrario, una tez clara puede resultar extraordinariamente luminosa, elegante y sofisticada cuando se acompaña de los colores adecuados.

Durante demasiado tiempo, la piel blanca ha vivido bajo la presión de tener que parecer más dorada. Sin embargo, la palidez no necesita correcciones ni bronceadores para resultar bonita. Tiene personalidad y una luminosidad que merece reivindicarse. La clave está en elegir los colores adecuados. Los rojos de subtono frío, con matices azulados, cereza o frambuesa , son especialmente interesantes para las pieles claras porque aportan intensidad sin endurecer las facciones. El resultado es fresco, sofisticado y muy favorecedor. En el caso de las rubias, además, el contraste entre el cabello claro, la piel blanca y el labio rojo crea una combinación especialmente fotogénica .

Si hay un referente que ha convertido esta combinación en una auténtica declaración de estilo es Tilda Swinton. La actriz demuestra que una piel extremadamente blanca puede lucir espectacular con un rojo de labios vibrante, especialmente cuando se apuesta por tonos fríos como el rojo fresa. Un maquillaje minimalista, con la piel natural y el protagonismo concentrado en la boca.

También Charlotte Tilbury, una de las maquilladoras más influyentes de Hollywood, defiende el poder transformador de este gesto. Su consejo es tan sencillo como contundente: «Si no tienes tiempo o estás cansada, un pintalabios te hace lucir mejor». La experta incluso define el labial como «felicidad instantánea en un tubo».

Y tiene otro truco: su rojo Mark of a Kiss, un tono ligeramente apagado y con un punto marrón que, según explica, favorece a todo el mundo. Una alternativa perfecta para quienes quieren iniciarse en el universo de los labios rojos sin apostar por un acabado demasiado intenso.

Además, el regreso del labio rojo viene acompañado de una actualización. Ya no se trata necesariamente de aquel acabado mate, perfectamente dibujado y casi teatral. Ahora triunfan las texturas satinadas, hidratantes y ligeramente brillantes . La maquilladora Cristina G. Nuevo explica que «en 2026 el rojo vuelve a ser el sí rotundo, pero cambia el acabado». La tendencia apuesta por labios con dimensión, luminosos y trabajados en capas finas.