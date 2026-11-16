El truco de los labios rojos que comparten la infanta Sofía y Leonor: «Favorecen a las rubias de piel blanca»
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Rubia, de piel muy blanca y con unos labios rojos como protagonistas. La infanta Sofía sorprendió ayer con una elección de maquillaje que merece toda nuestra atención. Un gesto de belleza clásico, pero con muchísima fuerza, que demuestra lo favorecedor que puede resultar el contraste entre una tez porcelana y un rojo de labios bien elegido. Porque no hace falta estar bronceada para iluminar el rostro: la piel pálida también tiene su propio código de belleza y el rojo puede ser su mejor aliado.
Lejos de intentar disimular la blancura de la piel con polvos de sol o efectos bronceados, cada vez son más las mujeres que reivindican su tono natural. Y es que tener la piel muy blanca no debería ser sinónimo de querer parecer más morena. Al contrario, una tez clara puede resultar extraordinariamente luminosa, elegante y sofisticada cuando se acompaña de los colores adecuados.
Durante demasiado tiempo, la piel blanca ha vivido bajo la presión de tener que parecer más dorada. Sin embargo, la palidez no necesita correcciones ni bronceadores para resultar bonita. Tiene personalidad y una luminosidad que merece reivindicarse. La clave está en elegir los colores adecuados. Los rojos de subtono frío, con matices azulados, cereza o frambuesa, son especialmente interesantes para las pieles claras porque aportan intensidad sin endurecer las facciones. El resultado es fresco, sofisticado y muy favorecedor. En el caso de las rubias, además, el contraste entre el cabello claro, la piel blanca y el labio rojo crea una combinación especialmente fotogénica.
Si hay un referente que ha convertido esta combinación en una auténtica declaración de estilo es Tilda Swinton. La actriz demuestra que una piel extremadamente blanca puede lucir espectacular con un rojo de labios vibrante, especialmente cuando se apuesta por tonos fríos como el rojo fresa. Un maquillaje minimalista, con la piel natural y el protagonismo concentrado en la boca.
También Charlotte Tilbury, una de las maquilladoras más influyentes de Hollywood, defiende el poder transformador de este gesto. Su consejo es tan sencillo como contundente: «Si no tienes tiempo o estás cansada, un pintalabios te hace lucir mejor». La experta incluso define el labial como «felicidad instantánea en un tubo».
Y tiene otro truco: su rojo Mark of a Kiss, un tono ligeramente apagado y con un punto marrón que, según explica, favorece a todo el mundo. Una alternativa perfecta para quienes quieren iniciarse en el universo de los labios rojos sin apostar por un acabado demasiado intenso.
Además, el regreso del labio rojo viene acompañado de una actualización. Ya no se trata necesariamente de aquel acabado mate, perfectamente dibujado y casi teatral. Ahora triunfan las texturas satinadas, hidratantes y ligeramente brillantes. La maquilladora Cristina G. Nuevo explica que «en 2026 el rojo vuelve a ser el sí rotundo, pero cambia el acabado». La tendencia apuesta por labios con dimensión, luminosos y trabajados en capas finas.
Además, el regreso del labio rojo viene acompañado de una actualización. Ya no se trata necesariamente de aquel acabado mate, perfectamente dibujado y casi teatral. Ahora triunfan las texturas satinadas, hidratantes y ligeramente brillantes. El rojo se despide del acabado mate y apuesta por fórmulas satinadas, cremosas y jugosas. En 2026 triunfan los labios con dimensión, hidratación y un brillo sutil, sin necesidad de conseguir un efecto excesivamente cubriente.
La maquilladora Cristina G. Nuevo lo resume así: «En 2026 el rojo vuelve a ser el sí rotundo, pero cambia el acabado. Deja de ser un mate perfecto y se convierte en un rojo con textura, con dimensión». Para conseguirlo, el secreto está en aplicar el labial en capas finas y añadir, si se desea un efecto más luminoso, un toque de gloss transparente en el centro. Los rojos cereza, frambuesa y fresa son especialmente apetecibles para acompañar una piel porcelana y una melena rubia.
A la hora de maquillar los labios rojos, la preparación es fundamental para conseguir un resultado bonito y duradero. Charlotte Tilbury recomienda comenzar perfilando desde el arco de Cupido para definir la forma y corregir pequeñas asimetrías. Después, se aplica el color desde el centro hacia las comisuras, procurando difuminar ligeramente el perfilador para evitar un contorno demasiado marcado. Un truco de maquilladora que funciona especialmente bien en las pieles blancas es mantener el resto del maquillaje muy natural: una piel luminosa, un toque de colorete rosa suave y unas pestañas ligeramente definidas para que toda la atención recaiga en los labios.