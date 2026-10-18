Una maquilladora desvela el truco de Isabel Preysler (74 años): «Así agranda la mirada con ojos marrones después de los 60»

Hay pequeños gestos de belleza capaces de transformar una mirada sin necesidad de recurrir a maquillajes complicados. Isabel Preysler es un buen ejemplo de cómo elegir los tonos adecuados y trabajar las sombras con delicadeza puede aportar luz, profundidad y una expresión más fresca al rostro. Su maquillaje de ojos, con matices lilas y un ahumado suave, nos da las claves para conseguir un resultado sofisticado que podemos adaptar fácilmente a nuestra rutina.

Más allá de las tendencias, lo interesante de esta propuesta es que demuestra que no hace falta abusar de los productos para realzar los ojos. La combinación de colores, el difuminado y la forma de aplicar la máscara de pestañas son pequeños detalles que pueden cambiar por completo el resultado.

Sombras lilas: el secreto para iluminar la mirada

Los tonos malva, rosa y ciruela tienen un lugar privilegiado en el neceser de quienes buscan un maquillaje elegante y favorecedor. Aportan profundidad sin necesidad de recurrir a un negro intenso y permiten crear contrastes delicados que resaltan los ojos.

En el caso de Isabel Preysler, la clave está en combinar estas tonalidades con un smoky eyes ligero, concentrando la intensidad en la parte superior y difuminando el color para evitar líneas demasiado marcadas. El resultado es una mirada definida, pero sin perder naturalidad.

Para recrear este efecto, una de las paletas que merece la pena tener en cuenta es la Matte Obsessions Cool de Huda Beauty . Sus sombras mate en tonos fríos permiten jugar con diferentes intensidades y crear desde maquillajes discretos hasta ahumados más sofisticados. Los rosas y malvas son perfectos para aportar suavidad, mientras que los tonos más profundos ayudan a definir el extremo exterior del ojo.

Cómo maquillar los ojos para conseguir un efecto más abierto

El primer paso consiste en aplicar una sombra rosa suave sobre el párpado móvil. Después, añade un tono malva en la esquina exterior y difumínalo hacia arriba y hacia fuera con movimientos ligeros. Esta dirección ayuda a crear una sensación visual de amplitud y evita que el maquillaje quede demasiado concentrado en el centro del párpado.

Si tienes el párpado ligeramente encapotado, un truco útil es difuminar la sombra con los ojos abiertos para comprobar cómo se aprecia el color. Así podrás adaptar la intensidad a la forma natural de tus ojos.

La línea de las pestañas también merece atención. En lugar de dibujar un delineado grueso, puedes aplicar una pequeña cantidad de sombra oscura junto a las pestañas superiores para definirlas de manera sutil. En la parte inferior, un toque de malva bien difuminado ayuda a integrar el conjunto.

Para terminar, utiliza una máscara que separe y eleve las pestañas. Un punto de sombra clara en el lagrimal aportará luminosidad y hará que la mirada parezca más despierta.

Huda Beauty y el arte de conseguir un maquillaje elegante

La paleta Matte Obsessions Cool de Huda Beauty encaja con esta propuesta porque permite construir el maquillaje poco a poco, sin perder el control de la intensidad. Su gama de tonos fríos resulta especialmente interesante para quienes quieren experimentar con los malvas y los rosas sin renunciar a un acabado sofisticado.

La clave está en recordar que un maquillaje rejuvenecedor no consiste en ocultar las pequeñas señales del tiempo, sino en aportar luz y destacar los rasgos de forma equilibrada. Un buen difuminado, unas pestañas definidas y una combinación de sombras bien elegida pueden conseguir mucho más que una aplicación excesiva de producto.