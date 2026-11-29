¿Quién ha ganado las elecciones generales de España en 2026?

Así queda el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados

Uno de los datos más importantes de estas elecciones es la distribución de los 350 diputados que conformarán la Cámara Baja. Para conseguir la mayoría absoluta y poder sacar adelante una investidura en primera votación, se necesitan 176 apoyos.

El nuevo Congreso queda repartido de la siguiente manera:

¿Quién puede ser el próximo presidente del Gobierno?

Ganar las elecciones generales no significa conseguir automáticamente la presidencia del Gobierno. El candidato que aspire a convertirse en presidente tendrá que obtener la confianza del Congreso de los Diputados mediante el procedimiento de investidura establecido en el artículo 99 de la Constitución.

En primera votación necesita mayoría absoluta, es decir, al menos 176 votos favorables. Si no la consigue, se celebra una segunda votación 48 horas después, en la que basta con obtener más votos a favor que en contra.

¿Qué diferencia hay respecto a las elecciones generales de 2023?

En los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023, el Partido Popular fue la formación más votada, con 8.160.837 votos y 137 diputados. El PSOE, junto con el PSC, obtuvo 121 escaños y alrededor del 31,7% de los votos.

Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo no consiguió los apoyos suficientes para ser investido y Pedro Sánchez fue elegido presidente el 16 de noviembre de 2023. Ahora, los resultados del 29-N abren una nueva etapa política y permiten comprobar cómo ha cambiado el respaldo de los españoles a las distintas formaciones.