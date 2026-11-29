Una vez cierran los colegios electorales y comienza el recuento de las elecciones generales del 29 de noviembre, millones de españoles siguen la evolución de los resultados a través de la televisión y de las páginas oficiales. Sin embargo, las cifras que aparecen durante esa noche todavía pueden experimentar cambios. El motivo es que existe una diferencia entre el escrutinio provisional y el definitivo. Pero ¿qué ocurre si se transmite un dato equivocado, falta algún voto en el recuento o los resultados de una mesa no coinciden con los comunicados inicialmente?

¿Por qué pueden cambiar los resultados después de las elecciones?

Los resultados que se difunden durante la noche electoral son provisionales. Se obtienen a partir de las actas de escrutinio elaboradas por las mesas, cuyos datos se transmiten al centro de recogida y totalización para ofrecer una primera fotografía del resultado electoral.

Durante este proceso pueden producirse errores materiales en la transmisión, en la introducción de los datos o en su procesamiento. Por eso, las cifras que aparecen en las pantallas no tienen todavía carácter definitivo. La referencia documental es el acta firmada por los miembros de cada mesa, que posteriormente se utiliza para realizar el escrutinio general.

¿Quién corrige los errores del recuento?

El artículo 103 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el escrutinio general corresponde a las Juntas Electorales Provinciales y comienza el quinto día siguiente a las elecciones. En el caso de los comicios del 29-N, está previsto entre el 4 y el 7 de diciembre.

Durante este procedimiento, las juntas comprueban las actas de las mesas electorales, sus copias y las sumas de los votos. Si detectan un error material, de hecho o aritmético, pueden corregirlo. Así lo establece expresamente el artículo 106 de la LOREG.

¿Se vuelven a abrir todas las urnas?

No. Una de las cuestiones que más dudas genera es si las juntas electorales vuelven a contar todas las papeletas. La respuesta es que el escrutinio general no consiste en repetir desde cero el recuento realizado en los colegios electorales.

La revisión se realiza fundamentalmente a partir de las actas y sus copias. Las papeletas nulas o aquellas que hayan sido objeto de reclamación reciben un tratamiento específico, pero no se abren indiscriminadamente todos los sobres para volver a contar los votos.

¿Pueden los partidos reclamar si detectan irregularidades?

Sí. Los representantes y apoderados de las candidaturas pueden formular observaciones durante el escrutinio general y presentar reclamaciones y protestas dentro de los plazos establecidos legalmente. Si no están conformes con las decisiones de la Junta Electoral, también pueden recurrirlas siguiendo el procedimiento previsto en la LOREG.

Una vez resueltas las incidencias, se incorporan los resultados definitivos, incluido el voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA). Finalmente, los resultados oficiales se publican en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, las cifras de la noche electoral son una primera aproximación, mientras que las que adquieren validez oficial son las certificadas tras el escrutinio general.