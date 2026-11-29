El avance de participación de las elecciones generales del 29 de noviembre a las 14:00 horas ha mostrado una respuesta masiva del electorado en Urda, Toledo, respecto a 2023, en una jornada marcada por la tragedia ferroviaria de este 2026 en la línea Madrid-Sevilla.

Hace apenas un mes, Urda fue testigo del choque de dos trenes de alta velocidad que ha dejado un balance de 69 fallecidos. La participación en esta localidad de la provincia de Toledo ha alcanzado el 53,92% (1.023 votos contabilizados, con el 100 % de las mesas comunicadas). Los datos suponen un incremento de 3,02 puntos porcentuales respecto al 50,90%, unos -983 votos- registrados en los comicios de 2023 a la misma hora. Asimismo, el municipio se sitúa más de ocho puntos por encima de la media de España, con el 45,75%.

Mientras tanto, el alcalde de Urda, Manuel Galán, tras ejercer su derecho al voto, ha animado a los vecinos a salir a votar, alegando lo siguiente: «Que voten; cuanto más votemos, mejor, más claro será el resultado, y sabremos si queremos continuidad o cambio». Asimismo, ha expresado que cuanta más gente acuda a las urnas, «será mejor para todos». Sobre el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre, ha indicado que espera que se investigue y que se conozcan las causas, deseando que «algo parecido no vuelva a pasar».

La participación en Toledo se incrementa en 2,67 puntos

La participación a las 14:00 horas en la provincia de Toledo se ha situado en el 48,01% tras haber votado un total de 256.940 electores, según los datos del Ministerio del Interior. Estos datos muestran un incremento de 2,67 puntos en comparación con las elecciones generales de 2023, cuando se registró un 45,34% a la misma hora.

La provincia de Toledo se sitúa, por el momento, más de dos puntos por encima de la media nacional y en línea con el repunte de toda Castilla-La Mancha, donde la participación se ha situado en el 47,91 % tras haber acudido a las urnas 763.304 electores de un censo total de 1.630.727 votantes. Esta cifra representa un incremento regional de 3,05 puntos porcentuales respecto al 44,86 % registrado a mediodía en las elecciones generales de julio de 2023.

Las cinco provincias de la comunidad, encabezadas por Guadalajara (49,04 %, +8,01 puntos), han tenido un repunte histórico, seguidas de Cuenca (48,55 %, +3,14 puntos), Albacete (48,07 %, +3,50 puntos), Toledo (48,01 %, +2,67 puntos) y Ciudad Real (47,31 %, +1,85 puntos).