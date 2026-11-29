El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha ejercido su derecho al voto en estas elecciones generales de este domingo en Finestrat, la localidad situada en la comarca de la Marina Baja, en la provincia de Alicante, de la que fue alcalde hasta acceder a su actual responsabilidad al frente del gobierno valenciano. Tras votar, Pérez Llorca ha efectuado un llamamiento a la participación de la ciudadanía «para decidir el futuro de España»: «Invito a toda la sociedad; entre todos los españoles tenemos que decidir el camino que queremos seguir», ha expresado el jefe del Consell. En ese sentido, Pérez Llorca ha destacado que «tan solo queda que toda la sociedad vote y que esta noche veamos cuál es la decisión soberana que han tomado todos los españoles».

En una breve comparecencia ante los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto este domingo, Juanfran Pérez Llorca ha explicado que «como un ciudadano más, he ejercido mi derecho al voto». Y ha agregado que él cree que «es lo que debemos intentar hacer todos los españoles y todas las españolas: votar, participar, decidir el futuro de España». Juanfran Pérez Llorca ha «invitado» a toda la sociedad a que vote: «Entre todos los españoles tenemos que decidir el camino que queremos seguir».

Tras relatar que los colegios electorales de la Comunidad Valenciana han abierto a primera hora sin incidencias reseñables, el jefe del Consell ha manifestado que: «Solo queda que toda la sociedad vote y que luego, esta noche, veamos cuál es la decisión soberana que han tomado todos los ciudadanos españoles».

En línea similar se ha expresado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien ha definido estas elecciones como «las más importantes de la historia de la democracia». Luis Barcala ha efectuado también un llamamiento para que «todos los alicantinos ejerzan su derecho al voto».