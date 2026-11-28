La alineación del Barcelona para medirse al Deportivo de A Coruña este domingo en Riazor tendrá el regreso de Lamine Yamal. La estrella azulgrana regresa al once titular después de no viajar a Bakú para medirse al Sabah en Champions por precaución. Ha superado esas molestias y está listo para jugar. Flick tiene la duda con De Jong. ¿Centrocampista o central?

Joan García es la primera piedra de la alineación del Barcelona en Riazor. Recibió gol contra el Sabah y dos ante el Villarreal, por lo que el portero catalán tiene como objetivo dejar su portería a cero contra el Deportivo.

Hay dudas en la defensa del Barcelona. Hansi Flick ha dejado caer que Gerard Martín puede descansar y De Jong podría volver a ser central. Jugará Eric García en el lateral derecho y Cancelo en el izquierdo. Otro que vuelve a la titularidad es Pau Cubarsí.

En el centro del campo también hay dudas. Porque si De Jong no es central, hará de mediocentro junto a Pedri. En esta posición también puede jugar Eric García si Koundé hace de lateral. Pedri será seguro titular. Y por delante estará Dani Olmo, titular por el sancionado Fermín.

La principal novedad en la alineación del Barcelona es el regreso a la titularidad de Lamine Yamal. No viajó a Bakú por unas leves molestias y está de vuelta para ser titular en Riazor. También vuelve al once Raphinha tras descansar en Champions. La otra pieza del ataque será Gordon tras su doblete contra el Sabah en la Liga de Campeones.

Alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Deportivo este domingo en Liga: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.