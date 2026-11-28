Cómo van las Elecciones generales 29N, en directo: última hora de jornada de reflexión, los candidatos, el horario de los colegios electorales y dónde votar
Los partidos ponen fin a sus actos públicos y comienza la cuenta atrás para unas elecciones generales que se celebrarán mañana, domingo 29 de noviembre
España afronta este sábado 28 de noviembre la jornada de reflexión, la última oportunidad para que los ciudadanos repasen las propuestas y programas antes de acudir a las urnas.
Tras el cierre de la campaña electoral, los partidos ponen fin a sus actos públicos y comienza la cuenta atrás para unas elecciones generales que se celebrarán mañana, domingo 29 de noviembre.
Seguimos en directo toda la actualidad de esta jornada previa a la votación, las novedades de última hora y los preparativos para una cita electoral decisiva.
Elecciones generales 29N en directo: este sábado 28 de noviembre es la jornada de reflexión, el último día antes de que los españoles voten el domingo 29 de noviembre para elegir el nuevo Congreso y Senado. Sigue en OKDIARIO la última hora, qué está prohibido hoy, el horario de los colegios electorales y dónde me toca votar.
Elecciones generales 29N en directo: sábado 28 de noviembre, jornada de reflexión para los españoles
¿A qué hora abren los colegios electorales?
Los colegios electorales abrirán para los votantes a las 9:00 horas del domingo 29 de noviembre. Desde ese momento, los ciudadanos podrán acudir a la mesa que tengan asignada para depositar su papeleta en las urnas correspondientes al Congreso de los Diputados y al Senado.
Sin embargo, el trabajo dentro de los locales electorales comienza bastante antes. Los presidentes y vocales de las mesas, así como sus suplentes, deben presentarse a las 8:00 horas para constituir las mesas, comprobar el material electoral, revisar las urnas y verificar que están disponibles los sobres y las papeletas de las distintas candidaturas.
Por tanto, aunque los preparativos comienzan una hora antes, los ciudadanos no podrán iniciar la votación hasta las nueve de la mañana. El horario será el mismo en las diferentes comunidades autónomas.
Horario de los colegios electorales en las elecciones generales
Las elecciones generales del domingo 29 de noviembre movilizarán a millones de ciudadanos en toda España. Una de las cuestiones que conviene tener claras antes de acudir a las urnas es el horario de los colegios electorales, especialmente para aquellas personas que tienen previsto votar antes de trabajar, durante el mediodía o a última hora de la jornada.
El procedimiento está regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece unos horarios comunes para todo el territorio nacional. De esta manera, los electores podrán ejercer su derecho al voto desde primera hora de la mañana hasta las ocho de la tarde, momento en el que está previsto el cierre de las urnas.
¿Qué ocurre si la mesa electoral duda de mi identidad?
El artículo 85 de la LOREG también contempla qué sucede cuando existen dudas sobre la identidad de una persona. En ese supuesto, la mesa electoral puede valorar los documentos presentados y los testimonios de los electores presentes, y adoptar una decisión por mayoría.
Por tanto, lo importante no es que el DNI esté actualizado, sino que el documento original permita identificar correctamente a su titular y que este figure en el censo electoral. Tener el carnet caducado no puede convertirse, por sí solo, en una razón para quedarse sin votar.
El DNI digital también permite votar por primera vez
Otra de las novedades de las elecciones generales del 29-N es la posibilidad de utilizar el DNI digital a través de la aplicación oficial MiDNI. La Junta Electoral Central autorizó este sistema para que los ciudadanos puedan acreditar su identidad directamente desde el teléfono móvil.
Para utilizarlo, será necesario abrir la aplicación delante de los miembros de la mesa y generar el código QR temporal que permite verificar los datos. Los colegios electorales dispondrán de dispositivos específicos para comprobar su autenticidad.
¿Qué otros documentos sirven para votar?
El DNI no es la única alternativa para identificarse ante los miembros de la mesa electoral. Los ciudadanos también pueden presentar el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que ambos documentos incluyan una fotografía que permita comprobar su identidad.
Además, el Ministerio del Interior aclara que estos documentos también pueden estar caducados. Eso sí, deben ser originales y pertenecer a la persona que pretende votar. En consecuencia, si alguien tiene el DNI caducado, pero dispone de un pasaporte o un carnet de conducir en vigor o fuera de fecha, podrá utilizar cualquiera de ellos para identificarse.
Nieblas densas en la meseta sur y descenso térmico en el norte marcarán la jornada electoral del 29N
Los electores que acudan a las urnas este domingo 29 de noviembre se encontrarán con un ambiente marcado por la estabilidad generalizada, aunque condicionada por fenómenos locales a primera hora.
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la apertura de los colegios electorales coincidirá con bancos de niebla matinales persistentes y densos en amplias zonas de la meseta sur, mientras que en el tercio norte peninsular se registrará una bajada notable de las temperaturas, dejando una jornada fresca para acudir a votar.
Cómo van las Elecciones Generales 2026
La jornada electoral de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre de 2026 comenzará oficialmente a las 09:00 horas, momento en el que abrirán sus puertas los colegios electorales en toda España para que más de 38 millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto.
Previamente, los miembros de las mesas electorales están convocados a las 08:00 horas para realizar los preparativos y constituir cada mesa antes de dar paso al público.
La votación se desarrollará de forma ininterrumpida durante once horas hasta las 20:00 horas (respetando el horario local en Canarias), momento en que se cerrarán los centros y arrancará el escrutinio.
¿Se puede votar con el DNI caducado?
La respuesta es sí. El artículo 85 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece los documentos que permiten acreditar la identidad de los electores ante la mesa electoral. Entre ellos aparece el Documento Nacional de Identidad, pero la normativa no exige que se encuentre en vigor para poder ejercer el derecho al sufragio.
Esta posibilidad también está recogida expresamente en la información oficial del Ministerio del Interior. La única condición fundamental es presentar el documento original, ya que las fotocopias no sirven para identificarse, aunque reproduzcan todos los datos personales y la fotografía del titular. Por tanto, tener el DNI caducado no supone ningún impedimento para participar en las elecciones.
Pedro Sánchez dedica la jornada de reflexión a practicar ciclismo en El Pardo junto a Begoña Gómez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedicó la jornada de reflexión previa a las elecciones a una ruta de ciclismo de enduro en la zona de El Pardo, acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y su equipo de seguridad. El propio mandatario compartió la actividad en un vídeo difundido por el PSOE, en el que señaló que la campaña electoral le había impedido montar en bicicleta durante las últimas semanas.
El Gobierno difundirá los primeros datos de participación a las 14.00 y 18.00 horas, y ofrecerá los resultados provisionales a las 22:30
El Ejecutivo dará a conocer las primeras cifras de asistencia a las urnas durante las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre en dos tramos horarios, a las 14:00 y a las 18:00 horas. Aunque el escrutinio provisional podrá seguirse en tiempo real desde las 21:00 horas a través de una página web y una aplicación móvil, la comparecencia oficial del Gobierno para detallar los resultados tendrá lugar a las 22:30 horas.
Programa electoral del Frente Amplio para las elecciones generales del 29-N: consulta sus principales propuestas
El Frente Amplio presentó su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre, con propuestas sobre vivienda, empleo, economía, derechos sociales, sanidad, educación y fiscalidad.
Consulta las principales medidas y los compromisos que plantea la formación de cara a la próxima legislatura.
Programa electoral de Vox para las elecciones generales del 29-N: consulta sus principales propuestas
Vox, liderado por Santiago Abascal, presentó sus propuestas electorales para las elecciones del 29 de noviembre, con medidas sobre inmigración, economía, impuestos, vivienda, seguridad, educación y política territorial.
Consulta los principales puntos de su programa electoral y las medidas que plantea el partido para la próxima legislatura.
Programa electoral del PP para las elecciones generales del 29-N: consulta sus principales propuestas
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo presentó su programa electoral para las elecciones de mañana, 29 de noviembre, con propuestas sobre economía, impuestos, vivienda, empleo, sanidad, educación y pensiones.
Consulta las principales medidas y los compromisos que plantea el PP de cara a la próxima legislatura.
Programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29-N: consulta sus principales propuestas
El PSOE de Pedro Sánchez presenta sus propuestas electorales para los comicios del 29 de noviembre, con medidas sobre vivienda, empleo, pensiones, fiscalidad, sanidad y educación.
Consulta el programa electoral completo y las principales medidas que plantea el partido socialista para la próxima legislatura.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Melilla para las elecciones generales del 29-N?
Melilla dispondrá de 23 colegios electorales y 80 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
Los electores podrán acudir a los centros habilitados en la ciudad autónoma entre las 9:00 y las 20:00 horas.
El colegio y la mesa asignados a cada ciudadano pueden consultarse en la tarjeta censal o a través del buscador del Instituto Nacional de Estadística.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Ceuta para las elecciones generales del 29-N?
Ceuta contará con 30 colegios electorales y 96 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 62.231 electores están llamados a las urnas en la ciudad autónoma.
El dispositivo de seguridad contará con 189 efectivos policiales para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Cantabria para las elecciones generales del 29-N?
Cantabria contará con 358 colegios electorales y 742 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
Un total de 520.497 ciudadanos están llamados a las urnas en los 102 municipios de la comunidad autónoma.
Para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, más de 8.500 personas participarán en el dispositivo organizado para estos comicios.
¿Cuántos colegios electorales habrá en La Rioja para las elecciones generales del 29-N?
La Rioja habilitará 251 colegios electorales y 518 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 260.127 personas forman parte del censo electoral de la comunidad, de las cuales 238.458 residen en España y 21.344 viven en el extranjero.
Los centros estarán repartidos entre los 174 municipios riojanos.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Navarra para las elecciones generales del 29-N?
Navarra contará con 362 colegios electorales y 956 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
El censo electoral está formado por 535.313 personas, de las cuales 500.413 residen en España y 34.900 viven en el extranjero.
En Pamplona se instalarán 263 mesas electorales.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Extremadura para las elecciones generales del 29-N?
Extremadura dispondrá de 784 colegios electorales y 1.417 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 859.976 electores residentes en la comunidad están llamados a votar, a los que se suman otros 30.705 extremeños que viven en el extranjero.
Badajoz contará con 426 colegios y Cáceres con 358.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Castilla y León para las elecciones generales del 29-N?
Castilla y León contará con 2.906 locales electorales y 4.485 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 2.106.438 electores están llamados a las urnas en sus nueve provincias, aunque 187.461 residen en el extranjero.
La comunidad desplegará además un dispositivo de seguridad de casi 10.000 efectivos.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Baleares para las elecciones generales del 29-N?
Baleares contará con 377 colegios electorales y 1.275 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 870.769 ciudadanos están llamados a votar en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Mallorca concentra la mayor parte del censo, con 679.463 electores.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Canarias para las elecciones generales del 29-N?
Canarias tendrá 1.040 colegios electorales y 2.941 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
Un total de 1.854.488 personas están llamadas a las urnas en el archipiélago.
De los colegios habilitados, 532 estarán en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 508 en Las Palmas.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Murcia para las elecciones generales del 29-N?
La Región de Murcia contará con 575 colegios electorales y 1.743 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 1.144.361 ciudadanos están llamados a participar en las elecciones, que se celebrarán en los 45 municipios de la comunidad autónoma.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Aragón para las elecciones generales del 29-N?
Aragón contará con 1.012 colegios electorales y 2.216 mesas de votación para las elecciones generales de mañana.
1.041.573 ciudadanos están llamados a las urnas en sus tres provincias, que son Zaragoza, Huesca y Teruel.
Zaragorá tendrá 480 colegios electorales, Huesca tendrá 257 y Teruel 275.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Castilla-La Mancha para las elecciones generales del 29-N?
Castilla-La Mancha dispondrá de 1,433 colegios electorales y 3.137 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 1.630.727 ciudadanos están llamados a participar en las elecciones, repartidos entre los 919 municipios de la comunidad autónoma.
Toledo es la provincia con mayor número de votantes, con 569.221 personas.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Galicia para las elecciones generales del 29-N?
Galicia contará con 2.307 colegios electorales y 3.912 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
Más de 2,7 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en los 313 municipios gallegos.
Se han preparado más de 31 millones de papeletas y 7.824 urnas.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Andalucía para las elecciones generales del 29-N?
Andalucía contará con 3.756 colegios electorales y 10.495 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 6.833.904 ciudadanos están llamados a las urnas en la comunidad autónoma, de los cuales 239.464 podrán votar por primera vez en unas elecciones generales desde las anteriores en 2023.
¿Cuántos colegios electorales habrá en el País Vasco para las elecciones generales del 29-N?
El País Vasco contará con 713 colegios electorales y 2.691 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 1.820.645 ciudadanos están llamados a las urnas en el País Vasco.
Por territorios, Bizkaia tendrá 336 colegios electorales, Gipuzkoa contará con 276 y Álava de 101.
Además, se habilitarán 5.382 urnas para el desarrollo de la jornada electoral.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Cataluña para las elecciones generales del 29-N?
Cataluña contará con 2.674 colegios electorales y 9.076 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 5.926.487 ciudadanos están llamados a las urnas en la comunidad autónoma.
Por provincias, Barcelona contará con 1.613 colegios, Tarragona con 359, Girona con 389 y Lleida con 313.
¿Cuántos colegios electorales habrá en la Comunidad Valenciana para las elecciones del 29-N?
La Comunidad Valenciana contará con 2.206 colegios electorales y 6.195 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 3.875.377 personas están llamadas a las urnas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.
Para la jornada electoral se distribuirán más de 42 millones de papeletas entre los distintos centros de votación.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Madrid para las elecciones del 29-N?
La Comunidad de Madrid contará con 1.094 colegios electorales y 7.608 mesas de votación repartidas entre sus 179 municipios para las elecciones generales de mañana.
En el conjunto de la región están llamados a votar más de 5,5 millones de personas.
Por su parte, la capital tendrá 437 colegios electorales y 3.635 mesas.
¿Es obligatorio llevar la papeleta preparada desde casa para votar el 29-N?
No es necesario llevar la papeleta preparada desde casa para votar en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Los colegios electorales dispondrán de papeletas de todas las candidaturas y de los sobres correspondientes para que los ciudadanos puedan elegir su opción en el propio centro.
Según establece el artículo 86 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los votantes pueden pasar por la cabina electoral para seleccionar la papeleta e introducirla en el sobre antes de entregarlo en la mesa.
Eso sí, quienes prefieran llevar el voto preparado desde casa también pueden hacerlo, ya que es completamente legal, siempre que utilicen las papeletas oficiales y no estén modificadas.
¿Qué diferencia hay entre votar en blanco, votar nulo y abstenerse?
Con las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, muchos ciudadanos se preguntan qué diferencia existe entre votar en blanco, emitir un voto nulo o abstenerse. Aunque las tres opciones pueden interpretarse como formas de no apoyar a ninguna candidatura, sus consecuencias en el recuento son distintas.
El voto en blanco se considera válido y se contabiliza junto al resto de votos válidos, mientras que el nulo queda excluido de ese grupo.
La abstención, por su parte, consiste en no acudir a las urnas y únicamente se refleja en los datos de participación.
Además, el voto en blanco puede influir en el cálculo de la barrera electoral del 3 % que deben superar las candidaturas al Congreso en cada circunscripción.
¿Qué ocurre si llegas a las 20:00 al colegio electoral y todavía hay cola?
Los ciudadanos que acudan a votar este domingo 29 de noviembre no perderán su derecho al voto si llegan a las 20:00 horas y todavía están esperando para depositar su papeleta.
El artículo 88 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el presidente de la mesa debe permitir votar a quienes se encuentren dentro del local electoral o en sus accesos cuando anuncie el final de la votación. Sin embargo, una vez que hayan votado estas personas, no se permitirá el acceso a nuevos electores.
Por lo tanto, si hay cola a la hora del cierre, lo importante es encontrarse ya en el interior del colegio o en sus accesos.
Feijóo viaja a Ceuta a pasar parte de la jornada de reflexión como muestra de apoyo al pueblo ceutí
Alberto Núñez Feijóo ha viajado este sábado a Ceuta para pasar parte de la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29-N.
Según fuentes del Partido Popular citadas, el líder popular realiza este desplazamiento para cumplir un compromiso personal con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y mostrar su apoyo y solidaridad a los ceutíes. Se trata de su sexta visita a Ceuta desde finales de julio.
Feijóo no tiene prevista ninguna agenda pública ni participará en actos políticos durante su estancia. Por la tarde, tiene previsto pasar tiempo con su pareja y su hijo.
¿Se puede votar en cualquier electoral o hay que ir al que me corresponde?
Los ciudadanos que acudan este domingo 29 de noviembre a votar en las elecciones generales deberán hacerlo en el colegio electoral y la mesa que tienen asignadas. No es posible elegir otro centro, aunque esté más cerca del domicilio o del lugar de trabajo.
La Oficina del Censo Electoral comunica esta información mediante la tarjeta censal, aunque también se puede consultar a través de la página web del INE. Es importante comprobarlo antes de salir de casa, especialmente si se ha cambiado de domicilio recientemente o no se ha recibido la notificación.
¿Qué pasa si estoy trabajando el domingo 29-N? Las horas libres que te corresponden para votar
Los empleados que tengan que trabajar este domingo 29 de noviembre podrán disponer de hasta cuatro horas de permiso retribuido para acudir a votar en las elecciones generales. El tiempo libre dependerá de las horas que coincidan su jornada laboral y el horario de apertura de los colegios electorales, que permanecerán abiertos de 9:00 a 20:00 horas. Este permiso no supone una pérdida de salario ni obliga a recuperar las horas, aunque su duración concreta se establece mediante las disposiciones aplicables en cada comunidad autónoma.
¿Qué está prohibido hacer durante la jornada de reflexión?
Durante este día está prohibido difundir propaganda electoral y celebrar actos de campaña para pedir el voto o favorecer a una candidatura. Estas limitaciones también pueden afectar a determinados mensajes publicados en redes sociales, entrevistas o comunicaciones que tengan finalidad propagandística. Sin embargo, la jornada de reflexión no significa que los ciudadanos tengan prohibido hablar de política o expresar sus opiniones: la libertad de expresión sigue estando protegida. Su objetivo es evitar nuevas acciones de campaña durante las horas previas a la votación, que comenzará el domingo 29 de noviembre.
¿Qué es la jornada de reflexión?
La jornada de reflexión es el periodo de 24 horas previo a unas elecciones en el que los partidos políticos deben poner fin a sus actos de campaña para que los ciudadanos puedan decidir libremente su voto antes de acudir a las urnas. En las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, tendrá lugar este sábado 28, después de que la campaña electoral termine a las 00:00 horas. Aunque es una expresión habitual, la jornada de reflexión no aparece recogida literalmente en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), sino que deriva de las restricciones establecidas en su artículo 53.
¡Comienza la jornada de reflexión del 29-N!
España vive este sábado 28 de noviembre las horas previas a las elecciones generales de mañana, domingo. Con la campaña electoral ya cerrada, los candidatos dejan paso a los ciudadanos, que tendrán que decidir su voto antes de acudir a los colegios electorales. Seguiremos en directo los preparativos de la cita con las urnas, las últimas novedades políticas y cualquier incidencia relacionada con la jornada electoral.
¿Qué documentación hay que llevar para votar?
Para ejercer el derecho al sufragio, es necesario acreditar la identidad ante los miembros de la mesa electoral. Los ciudadanos pueden presentar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que sean documentos originales y contengan una fotografía del titular.
Una cuestión importante es que estos documentos pueden estar caducados, por lo que no será necesario renovarlos únicamente para acudir a las urnas. Sin embargo, no se admiten fotocopias ni el resguardo de solicitud de un nuevo DNI.
Conviene recordar que cada elector debe acudir al colegio y a la mesa que tiene asignada en el censo electoral. Esta información aparece en la tarjeta censal que envía la Oficina del Censo Electoral y también puede consultarse a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE).