España afronta este sábado 28 de noviembre la jornada de reflexión, la última oportunidad para que los ciudadanos repasen las propuestas y programas antes de acudir a las urnas.

Tras el cierre de la campaña electoral, los partidos ponen fin a sus actos públicos y comienza la cuenta atrás para unas elecciones generales que se celebrarán mañana, domingo 29 de noviembre.

Seguimos en directo toda la actualidad de esta jornada previa a la votación, las novedades de última hora y los preparativos para una cita electoral decisiva.

Elecciones generales 29N en directo: este sábado 28 de noviembre es la jornada de reflexión, el último día antes de que los españoles voten el domingo 29 de noviembre para elegir el nuevo Congreso y Senado. Sigue en OKDIARIO la última hora, qué está prohibido hoy, el horario de los colegios electorales y dónde me toca votar.

Elecciones generales 29N en directo: sábado 28 de noviembre, jornada de reflexión para los españoles