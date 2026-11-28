España es un país en el que conviven distintas lenguas. Junto al castellano, comunidades como Cataluña, Galicia o el País Vasco cuentan con idiomas cooficiales que están presentes en la Administración, la enseñanza y otros ámbitos de la vida cotidiana. Esa convivencia lingüística, sin embargo, no está exenta de polémica, especialmente cuando se habla de qué lengua debe utilizarse o conocerse en cada territorio.

Cataluña es uno de los lugares donde este debate aparece con mayor frecuencia. El papel del catalán, su presencia en los servicios públicos o su conocimiento entre quienes llegan a vivir a la comunidad generan opiniones muy diferentes. Muchos catalanes no tienen problema a la hora de expresarse en castellano y en catalán cuando es necesario, mientras otros solicitan que sí o sí, el catalán tiene que ser lengua obligatoria para quienes viven en Cataluña. Algo que ha querido explicar un creador de contenido, que ha entrado de lleno en este debate al defender que las personas que decidan instalarse en Cataluña deberían saber hablar catalán.

«·Si quieres vivir en Cataluña debes saber hablar catalán»

La afirmación ha aparecido en uno de los vídeos que ha dado a conocer @maitantpodcast, la cuenta de TikTok de Maitant Podcast que es el canal de podcast que lleva Arnau Juanmatí, quien en su espacio publica fragmentos sobre actualidad, política, sociedad y cultura catalana, normalmente a partir de las opiniones expresadas por sus participantes. Y en uno de esos vídeos, el creador sostiene que aprender catalán debería formar parte del proceso de adaptación de quien se traslada a Cataluña. Para defender su postura recurre a otros países europeos: «Si quieres vivir en Francia, tienes que saber hablar francés. Si quieres vivir en Inglaterra, tienes que saber hablar inglés».

A partir de ahí traslada la comparación a Cataluña y lanza su mensaje sin demasiados rodeos. «Si quieres vivir en Cataluña debes saber hablar catalán», afirma. Acto seguido añade: «Lo siento, es pura lógica».

Su argumento sobre la integración en Cataluña

El creador no se queda únicamente en el terreno lingüístico. Durante el vídeo también relaciona el conocimiento del catalán con la integración de las personas que llegan desde otros lugares y con la posibilidad de que terminen asentándose de forma estable. Para explicar su postura pone como ejemplo a a aquellas personas que llegan a determinadas localidades catalanas, trabajan durante una temporada y posteriormente se marchan. Según sostiene, esa situación provoca que parte de la población no termine creando vínculos duraderos con el territorio.

«Cada año llega uno a Hospitalet de Llobregat, trabaja un tiempo, genera algo de dinero y se va», plantea. Después asegura que, cuando llegan más personas de las que finalmente se establecen, se produce una situación que considera perjudicial para Cataluña. No menciona o no reclama que las personas que lleguen hablen también el castellano, sino que se limita a la defensa del catalán.

Para acabar de argumentar su postura, el responsable del podcast lleva su reflexión un paso más allá y vincula esa falta de arraigo con el uso de la lengua. «La gente no echa raíces, no se integra, el país se deshace y la lengua sufre lo que ahora mismo está sufriendo», afirma antes de calificar el escenario de «insostenible».

También habla sobre inmigración

En ese mismo fragmento aparece otro asunto: la inmigración. El creador hace referencia a un mensaje que publicó hace tiempo Kei Starmer cuando todavía era primer ministro británico sobre la necesidad de frenar la inmigración y lo utiliza para cuestionar algunos de los discursos que, según él, se han mantenido durante los últimos años en Cataluña. En ese punto menciona expresamente a Carles Puigdemont y Jordi Graupera. «Cuando veo este tuit del primer ministro británico, lo siento por Puigdemont y por Jordi Graupera, pero siento lástima por todos ellos, porque ahora su discurso se desmorona», asegura.

I know you’re angry about immigration. I get it. Mark my words: I will take back control of our borders. That means cutting migration, ending the use of asylum hotels, and ramping up our efforts to stop small boat crossings. We will smash the people smuggling gangs at source. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 14, 2025

También se refiere al ex líder del Partido Laborista británico, del que afirma que «revienta todos esos discursos dulzones que nos han querido vender». A continuación plantea qué consecuencias puede tener que un territorio reciba cada año a un gran número de personas mientras otras tantas terminan marchándose.

«¿Un territorio de paso?»

El creador resume esa idea con una pregunta dirigida a quienes escuchan el podcast: «¿Quieres que tu país sea un lugar donde cada año llegan 120.000 personas y se van 100.000? ¿Un territorio de paso?». Su respuesta es negativa. Para él, el problema no estaría únicamente en cuántas personas llegan, sino en si terminan asentándose, participando de la vida del territorio y aprendiendo su lengua. De ahí que una su discurso sobre inmigración con la situación del catalán.