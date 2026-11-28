Cielos con intervalos de nubes altas predominan en el conjunto del territorio andaluz este 28 de noviembre de 2026, mientras que en el área del Estrecho se espera nubosidad baja y nieblas matinales en Sierra Morena. Las temperaturas se mantendrán en ascenso o sin cambios, siendo más notorio en el tercio oriental y los vientos serán flojos y variables, con un leve levantamiento moderado en el Estrecho, que podría alcanzar rachas ocasionales fuertes.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de noviembre

Cielo despejado y brisa suave en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento esta mañana, mostrando un manto azul claro que invita a disfrutar de la jornada. Con temperaturas que comienzan en los 8 grados, la sensación térmica será algo más fresca, rondando los 7. A medida que el sol haga su aparición a las 08:16, el ambiente se irá animando, aunque la humedad mantendrá un halo denso, alcanzando hasta un 90% en algunos momentos. Por suerte, no se prevén lluvias, lo que permitirá que los sevillanos salgan a disfrutar del día con tranquilidad.

Ya por la tarde, las temperaturas irán aumentando, rozando los 21 grados y la agradable brisa del noreste, a unos 15 km/h, aportará frescura sin llegar a incomodar. La luz del día durará hasta las 18:06, lo que ofrece la oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo al caer la tarde. La sensación térmica se elevará hasta los 22 grados, creando condiciones ideales para vivir la ciudad al aire libre antes de que la noche nos envuelva suavemente.

CÃ³rdoba: nubes grises y viento fuerte

Un manto gris se cierne sobre Córdoba, presagiando un día en el que la naturaleza mostrará su faceta más intensa. Las rachas de viento, fuertes y constantes, se hacen sentir en cada rincón, dando la bienvenida a un ambiente inestable que promete cambios en cualquier momento. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados, mientras el cielo se presenta sombrío, cubierto por nubes que anticipan lluvias.

A medida que avanza el día, las temperaturas se elevarán ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados, pero la sensación térmica podría bajar incluso a los 4 grados por la tarde, cuando se prevén ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. Con una probabilidad de lluvia que ronda el 100%, mejor será llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad en aumento puede hacer que la jornada se sienta más fría de lo habitual.

En Huelva, cielo despejado y ambiente relajado

Las condiciones serán ideales para disfrutar de una jornada tranquila. Durante la mañana, el cielo se presentará despejado y las temperaturas oscilarán en torno a los 9 grados. Por la tarde, la máxima alcanzará los 20 grados, con un ligero viento que apenas se dejará sentir.

Momentos como este son perfectos para dar un paseo y disfrutar del ambiente relajado de la ciudad. Si tienes la oportunidad, aprovecha para salir y respirar aire fresco; el tiempo acompaña para realizar actividades al aire libre.

Agradable día con nubes y sol en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con una suave brisa del noreste y temperaturas frescas que rondan los 10 grados, justo a tiempo para disfrutar de una hermosa salida del sol a las 08:15. El cielo mostrará un agradable manto de nubes que irá despejándose a medida que avance la mañana, ofreciendo una sensación térmica máxima de 19 grados. A lo largo del día, el viento soplará a una velocidad media de 10 km/h, pero con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable tenerlo en cuenta si planeas salir.

La tarde se presentará más cálida, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados y el cielo se mantendrá en un estado mayormente despejado. La baja probabilidad de lluvia asegura que no deberías preocuparte por la lluvia en toda la jornada. Con una humedad relativa que oscilará entre el 35 y el 80%, el ambiente se sentirá algo pesado. El sol se despedirá a las 18:10, ofreciendo un total de más de nueve horas de luz para disfrutar de este día atractivo en la costa gaditana.

JaÃ©n: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y una temperatura fresca de 7 grados, lo que invita a disfrutar de un agradable paseo. A medida que avance la jornada, el sol brillará con fuerza, alcanzando una máxima de 16 grados. Las condiciones se mantendrán estables, con una leve brisa del noreste que será casi imperceptible.

Aprovecha la calidez del sol a mediodía, ideal para vestirse en capas y disfrutar de un encuentro al aire libre. La tarde se mantendrá igual de agradable, perfecta para una caminata o una parada en una terraza. ¡No olvides tus gafas de sol!

Cielo despejado y viento fuerte en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado en Málaga, donde la temperatura mínima alcanza los 9 °C. A medida que avanza la mañana, el sol se hará protagonista y permitirá que el mercurio suba hasta los 20 °C por la tarde, ofreciendo un agradable contraste térmico.

Sin embargo, se pronostican rachas de viento de hasta 40 km/h, por lo que es recomendable sujetar bien esas sombrillas si piensas disfrutar del aire libre. A lo largo de la jornada, la humedad variará entre el 40 % y el 75 %, asegurando un ambiente variable, aunque sin probabilidad de lluvia.

Granada: aprovecha este día soleado

Esta mañana en Granada, el cielo se presenta despejado y sin atisbo de nubes, brindando un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire limpio. Las temperaturas son suaves, oscilando alrededor de los 5 grados, lo que añade un toque casi otoñal a la jornada.

A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando hasta 18 grados por la tarde. Con una baja probabilidad de lluvia, se recomienda aprovechar la luz del sol, así que una chaqueta ligera será suficiente para quienes salgan. A disfrutar de este día soleado en nuestra hermosa ciudad.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que promete un día soleado en Almería. La mañana arranca fresca, con temperaturas que rondan los 11°C, pero a medida que avanza la jornada, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 19°C por la tarde. La brisa proveniente del noreste, con una velocidad media de 5 km/h, refrescará el ambiente, haciéndolo perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, el contraste entre el calor del día y la frescura de la noche hará que la sensación térmica baje de nuevo a los 10°C tras la puesta del sol. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que el ambiente se volverá más fresco. Con una tasa de humedad que oscilará entre el 25% y el 75%, será un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de lo que Almería tiene para ofrecer.