Cuando nos piden un favor tendemos a cumplirlo, sobre todo si esa persona es importante para nosotros, pero a veces, en vez de corresponder a esa petición, lo mejor es realizar lo que verdaderamente necesita.

El emblemático escritor Miguel de Unamuno dejó a través de diecinueve palabras su pensamiento sobre lo anterior: «No des a nadie lo que te pida, sino lo que entiendes que necesita; y soporta luego la ingratitud». La frase invita a replantearse qué significa ayudar de verdad y por qué hacer el bien no siempre recibe el agradecimiento que esperamos.

Este autor, considerado uno de los representantes más influyentes de la Generación del 98, dedicó su trayectoria literaria a explorar las contradicciones del ser humano.

Su significado

El mensaje de esta frase refleja la diferencia entre complacer a los demás y darles lo que les beneficia realmente. Ayudar no consiste en satisfacer cualquier petición, sino en actuar con criterio propio y valorar qué necesita la otra persona, expone Unamuno.

Esto implica asumir que nuestras decisiones pueden resultar incómodas, pero favorecen al bienestar del individuo. Esto lo vemos cuando damos un consejo sincero, establecemos un límite o nos negamos a colaborar con una conducta perjudicial, provocando el enfado de quien recibe esa respuesta.

Aquí aparece la segunda parte de su reflexión: «Soporta luego la ingratitud». El escritor recuerda que hacer lo que consideramos correcto no se traduce en al obtención de reconocimiento, ya que quien ofrece ayuda honestamente debe estar preparado para que sus intenciones no siempre sean comprendidas.

Una lección que sigue en la actualidad

La reflexión de Miguel de Unamuno se encuentra vigente en la actualidad en las relaciones familiares, amistades y entorno laboral. Muchas personas confunden el cariño con dar siempre la razón o aceptar todo lo que les piden.

La generosidad requiere saber decir que no, y ayudar no es convertirse en alguien disponible ni asumir como propias todas las peticiones ajenas. Así que, esta frase retrata que hacer el bien no debería depender del agradecimiento recibido, sino de la humildad.

En la actualidad, Unamuno continúa demostrando que la verdadera generosidad no consiste en complacer siempre, sino en ayudar con cabeza sin convertir el reconocimiento ajeno en una necesidad.