Blanca Romero ha reaparecido públicamente en uno de los momentos más comentados de su vida personal. Después de conocerse su ruptura sentimental con Quique Sánchez-Flores, la modelo y actriz ha atendido a los medios de comunicación horas antes de sentarse en el plató de ¡De Viernes!, donde está previsto que dé más detalles sobre el final de su relación. Una aparición en la que se ha mostrado sonriente, tranquila y con muchas ganas de afrontar esta nueva etapa, aunque también ha dejado claro que tiene algunas cosas que aclarar.

Preguntada por cómo se encuentra después de la separación, Blanca no ha dudado en transmitir un mensaje de tranquilidad y fortaleza. «Por fuera, estupenda. Por dentro, muy bien, muy feliz, tranquila. Más empoderada que nunca», ha asegurado. Además, ha destacado la ilusión con la que afronta esta etapa de su vida, especialmente ahora que se acerca a los 50 años. «Llegar a los 50 con tantas ganas de vivir y con las mismas ilusiones y ganas de seguir soñando, yo creo que es guay», ha reconocido.

La reaparición llega después de que la propia Blanca sorprendiera en redes sociales con varias historias de Instagram en las que decidió pronunciarse sobre las informaciones que estaban circulando acerca de su ruptura. Una actitud poco habitual en ella, que suele mantener su vida privada al margen de la exposición pública. Al ser preguntada por este cambio de actitud, ha defendido la importancia de que las mujeres cuenten su versión de los acontecimientos. «Las mujeres tenemos que hablar también y decir nuestra historia. Siempre hay que contar y hay que decir y hay que defenderse. Basta de estar callados y ser sumisos. Las señoras se defienden», ha manifestado.

La actriz también ha recordado lo complicado que fue gestionar públicamente su anterior separación, asegurando que entonces recibió un trato que considera injusto. «En mi otra separación se me trató bastante heavy, fue bastante bullying», ha explicado. Por eso, ahora ha querido reivindicar que una ruptura no tiene por qué convertir a ninguno de los miembros de la pareja en el culpable. «Un amor que se acaba y se acabó. Hay que hacer igualdad en las separaciones para ambos. No hay ningún malo aquí», ha defendido, insistiendo en que no se debe señalar automáticamente a una de las partes.

Precisamente, al ser preguntada por los titulares que la han presentado como la responsable de la ruptura, con referencias a sus supuestos celos, Blanca ha reconocido que considera injusto el tratamiento recibido. Sin embargo, ha preferido reservarse sus explicaciones para su intervención televisiva: «Mañana lo aclaro».

Tampoco ha querido adelantar si está preparada para volver a enamorarse. «Déjame aterrizar», ha respondido entre risas, aunque ha dejado claro que sigue creyendo en el amor: «El amor es maravilloso». Una declaración con la que Blanca deja entrever que, pese al momento personal que atraviesa, afronta el futuro con optimismo y sin renunciar a volver a ilusionarse.