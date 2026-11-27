Pensar en una escapada por Europa supone el poder elegir entre ciudades con siglos de historia, una oferta gastronómica enorme y suficientes planes que nos sirvan para varios días, o perfectos para un puente como el de Diciembre. Sin embargo, existe una capital que lleva cuatro años consiguiendo el reconocimiento de los World Travel Awards y que en 2026 ha vuelto a situarse entre los destinos urbanos más destacados del continente. Se trata de Lisboa.

La capital portuguesa acaba de ser elegida Europe’s Leading City Destination 2026. Ya había ganado este premio en 2023 y 2024, mientras que en 2025 consiguió el de Europe’s Leading City Break Destination. No es exactamente la misma categoría durante los cuatro años, pero sí cuatro ediciones consecutivas en los que ha logrado reconocimientos europeos. Y Lisboa tiene bastante que ofrecer para entender por qué sigue apareciendo en estas clasificaciones.

Se convierte en la mejor ciudad de Europa durante cuatro años consecutivos

Lisboa permite hacer algo que resulta especialmente interesante cuando sólo se dispone de unos días, y es que es capaz de cambiar completamente de ambiente sin salir de la ciudad. Alfama, por ejemplo, conserva sus calles estrechas, escaleras y pequeñas plazas, mientras que en Baixa la imagen es bastante diferente, con grandes avenidas y una distribución mucho más ordenada.

Chiado es la zona en la que aparecen comercios, restaurantes, cafeterías y una actividad que se mantiene durante buena parte del día. A esto hay que añadir los numerosos miradores repartidos por una ciudad construida sobre colinas, aunque llegar andando a algunos de ellos exige asumir desde el principio que las cuestas también forman parte del viaje. Lisboa mantiene además una relación constante con el Tajo, que aparece una y otra vez al recorrer la parte baja y alcanza uno de sus puntos más reconocibles en la Plaza de Comercio o Praça do Comércio, que es una enorme plaza abierta al agua y rodeada por sus características fachadas amarillas.

El famoso tranvía 28 y los monumentos de Lisboa

Si existe una imagen que se repite al hablar de Lisboa es la de sus tranvías amarillos avanzando por calles estrechas. El número 28 es el más famoso y recorre zonas como Graça, Baixa, Chiado y Estrela. También es uno de los más utilizados por los turistas, por lo que encontrarlo lleno en determinadas horas no resulta precisamente extraño. El Castelo de São Jorge merece igualmente una visita, sobre todo por su ubicación. Desde la zona alta en la que se encuentra se contempla buena parte de los tejados de la ciudad y el Tajo. Para llegar hasta allí se puede caminar, aunque quien quiera evitar alguna pendiente tiene diferentes opciones de transporte.

Otro punto completamente distinto es Belém. En este barrio se encuentra el monasterio de los Jerónimos, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los principales ejemplos del estilo manuelino portugués. La zona permite, además, hacer una de esas paradas casi inevitables en Lisboa para probar sus conocidos pasteles de nata.

Lisboa también se conoce a través de su gastronomía

Precisamente el pastel de nata suele ser uno de los primeros alimentos que se relacionan con Portugal, pero una visita a Lisboa permite ir bastante más allá. El bacalao forma parte de numerosas recetas y uno de los formatos más sencillos para probarlo son los pastéis de bacalhau, preparados con bacalao y patata. Para una comida rápida están las bifanas. Son bocadillos de carne de cerdo muy populares y fáciles de encontrar en establecimientos tradicionales. Las sardinas asadas ocupan también un lugar destacado, especialmente durante las fiestas de junio, cuando pasan a formar parte del paisaje de muchos barrios.

La oferta ha cambiado bastante durante los últimos años. Las pequeñas tabernas y pastelerías continúan funcionando, pero comparten espacio con restaurantes contemporáneos y una gran cantidad de cafeterías y locales de brunch. Lisboa conserva así una cocina muy reconocible al mismo tiempo que incorpora propuestas dirigidas a quienes buscan algo diferente.

De Lisboa a Sintra y Cascais en una misma escapada

No hace falta quedarse únicamente en la capital. Una de las razones por las que Lisboa resulta cómoda para organizar un viaje de varios días es la posibilidad de conocer lugares cercanos sin necesidad de pasar horas en carretera. Sintra es probablemente el ejemplo más conocido. Se puede llegar desde Lisboa y regresar en el mismo día, aunque sus palacios, jardines y calles permiten dedicarle bastantes horas. El paisaje cambia por completo respecto al de la capital y por eso suele formar parte de muchas rutas por esta zona de Portugal.

También está Cascais, junto a la costa, y desde allí se puede continuar hacia otros puntos del litoral. Cabo da Roca es otra de las visitas habituales y permite contemplar directamente el Atlántico desde el extremo occidental de la sierra de Sintra. Para recorrer Lisboa, primavera y otoño suelen ofrecer temperaturas especialmente agradables aunque ahora que se acerca el puente de Diciembre, puede ser sin duda, la escapada perfecta.