Susanna Griso Raventós (Barcelona, 8 de octubre de 1969), conocida popularmente como Susanna Griso, es una de las periodistas y presentadoras más importantes de España gracias al programa Espejo Público, que presenta desde el año 2006. Hace unos meses fue noticia por su boda con el empresario Luis Enríquez, con el que contrajo matrimonio el pasado 25 de julio. Ahora, la periodista catalana ha vuelto a ser tendencia por una entrevista en la que ha desvelado el secreto de su éxito para mantener la forma física. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la rutina física de Susanna Griso.

Susanna Griso fue viral hace unas semanas después de su entrevista con Pedro Sánchez, en la que no dejó pasar ni una al presidente del Gobierno y apretó las tuercas al líder socialista. La presentadora catalana hizo un alarde de periodismo tras poner encima de la mesa algunas de las mentiras (o cambios de opinión) que durante los ocho años en la Moncloa ha contado un máximo mandatario del PSOE que en los próximos días puede tener que abandonar la casa en la que ha vivido desde que en 2018 presentara una moción de censura victoriosa al Gobierno de Mariano Rajoy.

Este ha sido uno de los últimos peaks de una Susanna Griso que, después de toda una vida en televisión, vive un momento dulce en el año en el que cumple dos décadas presentando Espejo Público, que comenzó a emitirse en Antena 3 en 2006. Antes, había desarrollado su trayectoria profesional primero en TV3 y, tras presentar el informativo de la cadena pública de Cataluña, pasó en 1998 a ser el presentador de las noticias de Antena 3. Y de ahí al programa que presenta desde hace 20 años.

La rutina física de Susanna Griso

En los últimos días también se han hecho virales las declaraciones de Susanna Griso sobre su rutina física que le permite mantenerse en plena forma a los 57 años. La popular presentadora ha confesado que hace pilates desde hace dos décadas y además lo combina con ejercicios de cardio, fuerza y una dieta sana en la que prima el pescado sobre la carne… y también algún dulce o helado de vez en cuando.

«Procuro hacer un día pilates, otro día entrenamiento de fuerza y salir a correr», confesó en su día en una entrevista concedida en la revista Lecturas en la que informó sobre su rutina. «Hago pilates desde hace 20 años y, aunque hay días en los que me da pereza, me compensa porque me siento mucho mejor», cuenta en declaraciones realizadas a este medio que recoge Clara. «Tuve a mi hijo y 15 días después de parir empecé a hacer pilates y no lo he dejado», cuenta.

«Me gusta entrenar, me siento muy cómoda. Y aunque hay días en los que me da mucha pereza, me compensa porque luego, cuando entro en la dinámica del deporte, me siento mucho mejor», dice sobre uno de los motivos por los que acude al deporte diario. Esto adquiere más relevancia teniendo en cuenta que está obligada a madrugar más de la cuenta debido a que Espejo Público empieza sobre las 08.55 horas de lunes a viernes. «Me levanto muy prontito, sobre las 5; a veces hago algo, nada, cuatro ejercicios, porque a esas horas no tengo yo la mente para muchas cosas», confiesa.

«Como sano y me gusta. Como más pescado que carne y procuro comer mucha verdura y mucha fruta», dice Susanna Griso sobre una dieta que se suele saltar sin ningún tipo de problema para tomar un dulce o helado cuando su cuerpo se lo pide.