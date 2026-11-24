El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha vuelto a protagonizar una importante operación filantrópica al donar acciones de su compañía valoradas en casi 200 millones de dólares (unos 172 millones de euros) en apenas dos días. El empresario, considerado uno de los hombres más ricos del planeta, ha repartido un total de 771.492 acciones entre varias organizaciones sin ánimo de lucro, en una nueva ronda de aportaciones que eleva a más de 540 millones de euros el valor de sus donaciones en acciones durante 2026. Entre los beneficiarios conocidos figura el Bezos Earth Fund, la fundación que creó para combatir el cambio climático y proteger el medioambiente. Una de las particularidades de esta operación es que parte de los títulos donados proceden de los primeros días de vida de Amazon, cuando la compañía todavía no había salido a Bolsa.

Jeff Bezos dona 172 millones de euros en acciones de Amazon

Según la información publicada por Fortune, Jeff Bezos realizó dos transferencias de acciones de Amazon los días 12 y 13 de noviembre. En la primera operación entregó 674.088 títulos, mientras que en la segunda donó otros 97.404. En total, 771.492 acciones cuyo valor ascendía a aproximadamente 198,9 millones de dólares (unos 172 millones de euros), tomando como referencia el precio de cierre de Amazon del 16 de noviembre, situado en 257,75 dólares por acción.

La operación quedó reflejada en una documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el 16 de noviembre. Aunque los registros identifican a los destinatarios como organizaciones sin ánimo de lucro, no especifican quién recibió la mayor parte de las acciones.

Sí se conoce uno de los beneficiarios: el Bezos Earth Fund Foundation, que recibió 97.404 títulos, valorados en aproximadamente 25 millones de dólares (21,5 millones de euros). La organización presentó, además, una notificación de su intención de vender las acciones recibidas.

Las acciones que Bezos conservaba desde el nacimiento de Amazon

Uno de los detalles más llamativos de esta donación tiene que ver con el origen de parte de los títulos. Las acciones entregadas al Bezos Earth Fund fueron adquiridas por el empresario el 5 de julio de 1994, exactamente el mismo día en que constituyó la compañía que acabaría convirtiéndose en Amazon.

Por aquel entonces, la empresa todavía estaba dando sus primeros pasos y faltaban casi tres años para su salida a Bolsa, que tuvo lugar en 1997. Se trata, por tanto, de acciones vinculadas a los orígenes del gigante tecnológico, mucho antes de que se convirtiera en una de las compañías más valiosas del mundo.

Más de 540 millones de euros donados en lo que va de 2026

Esta última aportación no es un movimiento aislado. Durante 2026, Bezos ha realizado varias donaciones de acciones de Amazon. En mayo entregó más de 1,25 millones de títulos, cuyo valor rondaba los 323 millones de dólares (unos 279 millones de euros), mientras que en agosto donó otros 415.580, valorados en aproximadamente 107 millones de dólares (92 millones de euros).

Con las dos operaciones de noviembre, el empresario acumula al menos 2,44 millones de acciones donadas durante el año. Su valor conjunto alcanza los 629,1 millones de dólares, alrededor de 542 millones de euros, según las cotizaciones utilizadas en los registros.