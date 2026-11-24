El pasado 16 de diciembre Amazon MGM Studios anunció que el actor Robert Pattinson será oficialmente el nuevo James Bond. El actor, conocido por sus interpretaciones en la saga Crepúsculo, El faro, Batman o Tenet, se convertirá así en el séptimo en interpretar al agente 007 en la saga oficial y tomará el relevo de Daniel Craig, que ha sido el último. Como ya está decidido quién dará vida al agente 007, ahora la incógnita es quién será la nueva chica Bond que acompañará en sus aventuras a Robert Pattinson. Aunque todavía no se ha decidido nada, ya suenan en las quinielas tres actrices: Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Rebecca Ferguson. ¿Cuál será al final la elegida?

La nueva película de James Bond será dirigida por Denis Villeneuve al que todos conocemos por su trabajo en la saga Dune y para el guion se ha contado con Steven Knight, el cual es conocido por su trabajo en Peaky Blinders. Esta nueva cinta de acción contará también con los productores Amy Pascal (Spider-Man) y David Heyman (Harry Potter). Hay que tener en cuenta que esta será la primera película desarrollada bajo el control creativo total de Amazon MGM Studios tras el acuerdo alcanzado en 2025 con la familia Broccoli.

Aunque todavía no se ha elegido a la futura chica Bond, según The Independent el actor Robert Pattinson habría firmado un acuerdo inicial por tres películas. En cuanto al rodaje, según que ha trascendido, comenzará en 2027 en el Reino Unido y el estreno en las salas de cine está previsto para 2028.

La principal candidata: Florence Pugh

El primer nombre que se ha escuchado para nueva chica Bond ha sido el de la actriz Florence Pugh, la cual según los rumores es la principal candidata. Hay que recordar que esta actriz trabajó con Villeneuve en Dune: Parte Dos y también Dune: Parte Tres, la cual se va a estrenar en diciembre y que cuenta también con Robert Pattinson en el reparto.

Esta actriz, aunque se ha especializado en papeles de mujeres rebeldes como Amy March en Mujercitas o Katherine en Lady Macbeth y en cintas de terror y misterio como Midsommar o No te preocupes querida, además, ha demostrado en la película de Marvel Thunderbolts* o en Spider-Man: Brand New Day que controla las escenas de acción.

Además, es curioso porque según los rumores la actriz Florence Pugh también se ha interesado por hacer un papel de villano en la franquicia Bond. Aunque no sabemos qué papel sería, la actriz está claro que también lo bordaría.

Las otras dos candidatas: Anya Taylor-Joy y Rebecca Ferguson

Otra de las candidaturas que suena es la de Anya Taylor-Joy, la protagonista de la serie Gambito de dama. Esta actriz ya apareció en Peaky Blinders, cuyo guion es también de Steven Knight, que es el que está trabajando en la nueva película de Bond y es parte del reparto de Dune: Parte Tres que está también dirigida por Villeneuve. Esta actriz nos sorprendió a todos con su controvertido papel en la cinta de acción Furiosa: A Mad Max Saga. Según los rumores Anya Taylor-Joy podría interpretar a una intrigante doble agente.

También suena en las quinielas la actriz Rebecca Ferguson que ha interpretado a Lady Jessica en las películas de Dune y su papel de Ilsa Faust en la serie Misión: Imposible sorprendió a todos los espectadores. Una actriz que podría interpretar bien el papel de una agente secreta experimentada que desafiará en un momento dado al nuevo James Bond.

Además, suenan también los nombres de otras dos actrices: Aimee-Ffion Edwards y Jessie Buckley. La primera sorprendió a todos con su interpretación del papel de Esme Shelby en Peaky Blinders y el de la agente del MI5 Shirley Dander en la serie de espías de Apple TV Slow Horses. La actriz ha trabajado en la primera con Knight y gracias a la segunda también la conoce la directora de casting Nina Gold.

La actriz Jessie Buckley sería la quinta candidata al papel de chica Bond y la hemos visto en ficciones como The Lost Daughter, en donde interpretó a la versión joven de Leda Caruso y Hamnet en la que bordó el papel de Agnes Hathaway. Esta actriz quizás sería la mejor aspirante si Villeneuve está pensando en hacer una película de Bond más compleja emocionalmente.

Aunque todavía no tiene título definitivo la nueva película protagonizada por James Bond, poco a poco vamos conociendo más datos. Los fans de esta ficción de aventuras pueden ir recordando hasta que se estrene las aventuras de James Bond viendo Sin tiempo para morir (2021), su última película que está disponible en la plataforma de streaming Prime Video. Estaremos muy atentos a las nuevas noticias sobre esta nueva cinta de acción.