A pocos días de que comiencen las celebraciones navideñas, las tradiciones familiares vuelven a ocupar un lugar protagonista. También entre los políticos hay costumbres que se repiten año tras año y que poco tienen que ver con los discursos institucionales. Es el caso de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que compartió algunos detalles de cómo celebra la Nochebuena junto a sus familiares. Entre sus recuerdos gastronómicos destacan las elaboraciones de su madre y de su hermana Josefina, especialmente un caldo que considera espectacular y una sopa de almendras que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de estas fechas.

El caldo de Josefina, protagonista de Nochebuena

García-Page explicó en una entrevista cómo son las reuniones navideñas en su familia. Uno de los platos que más destacó fue el caldo que prepara su hermana Josefina, al que dedicó unas palabras muy expresivas: «En Nochebuena, mi hermana Josefina prepara un caldo para chuparse los dedos».

El presidente autonómico puso así en valor una de esas recetas que pasan de generación en generación y que terminan convirtiéndose en parte de la identidad de una familia. No se trata únicamente de disfrutar de una elaboración culinaria, sino también de mantener vivas las costumbres que acompañan a las reuniones familiares. En su caso, la cocina de su madre sigue teniendo un papel fundamental en las celebraciones.

La sopa de almendras que preparaba su madre

Otro de los grandes protagonistas de su Navidad es la sopa de almendras, un postre que García-Page recuerda especialmente por la receta de su madre. Según explicó, su hermana Josefina también se encarga actualmente de mantener viva esta tradición familiar.

Esta elaboración tiene una larga presencia en la gastronomía navideña del centro de España. Se prepara habitualmente con almendras, leche, azúcar, canela y corteza de limón, aunque existen numerosas variantes dependiendo de la zona y de las costumbres de cada hogar. En algunos lugares se sirve caliente y en otros se deja enfriar para conseguir una textura más espesa.

Jamón y una curiosa confesión sobre el marisco

La conversación también dejó algunos detalles sobre sus preferencias gastronómicas. García-Page reconoció que disfruta especialmente del marisco, sobre todo de los crustáceos, aunque no siente la misma predilección por los productos de concha. De hecho, fue bastante contundente al hablar de este alimento: «No me gustan nada los mariscos que tienen concha».

En cambio, hay algo que no puede faltar cuando comienza una celebración: un buen jamón como aperitivo. Una elección muy habitual en las mesas españolas durante las fiestas, donde los embutidos, los quesos y los productos tradicionales suelen abrir las comidas familiares.

Un postre muy ligado a la Navidad castellana

La sopa de almendras es una de las elaboraciones dulces más características de las Navidades en Castilla y otras regiones del centro peninsular. Su popularidad está relacionada con la tradición repostera de las almendras y con recetas transmitidas durante generaciones.

Aunque existen diferentes versiones, suele servirse después de la cena de Nochebuena y antes de los turrones y otros dulces navideños. Así, la tradición que García-Page recuerda de su madre conecta también con una costumbre gastronómica profundamente arraigada en numerosos hogares españoles.